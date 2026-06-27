شکوه فرهنگی محرم؛ ثمره مدیریت رهبر شهید انقلاب/ انقلاب ایران؛ آغاز فرآیند جامعه مهدوی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ برای رسیدن به سطح فهم تمدنی و عمیق از مسیر اهل‌بیت(ع)، نباید آنان را به عنوان افرادی با طول عمر محدود پنداشت؛ بلکه معصومین(ع)، وجودی مستمر و پیوسته هستند که در طول ۲۵۰ سال دوران امامت، یک جریان و هویت واحد را نمایندگی می‌کنند.

رهبر شهید انقلاب به عنوان «روشن‌فکر اصیل دینی» با هدف تبیین جبهه واحد امامت در طول تاریخ، سعی در گره‌گشایی و رفع غبار تحریف از سیره اهل‌بیت(ع) داشتند.

تبدیل شدن قیام امام حسین(ع) به مسئله جنگ برای قدرت، جداسازی عزاداری از مسیر انقلاب اسلامی، عدم قابلیت الگوبرداری از سیره امام حسین‌(ع) یا تقلیل دادن عاشورا به یک واقعه احساسی صرف؛ از جمله شبهاتی بود که رهبر شهید انقلاب، همواره درصدد تبیین صحیح آن بودند.

در این راستا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «صلح میرزایی» عضو مجلس خبرگان رهبری با پرداختن به موضوع «روایت امام شهید از انقلاب حسینی(ع)» بیان داشت: برای درک درست اهل‌بیت(ع) و الگوبرداری از آنان، نباید تنها به جنبه‌های آموزشی و فقهی معصومین(ع) اکتفا کرد؛ بلکه باید آنان را به عنوان جریانی جهادی و مستمر نگریست که در طول تاریخ، مسئولیت تغییر نظم و مبارزه با باطل را بر عهده داشته‌اند.

ضرورت گذر از علاقه تاریخی به نگاه انقلابی

وی به دغدغه اصلی رهبر شهید انقلاب مبنی بر تبدیل شدن «مومنین به مجاهدین» پرداخت و گفت: ضرورت داشتن نگاه نو به اهل‌بیت(ع) تنها یک بحث فکری نیست، بلکه ابزاریست برای تبدیل شدن متدینین صِرف به مبارزین جبهه حق علیه باطل. اگر ما اهل‌بیت(ع) را به عنوان رزمندگان و تغییردهندگان نظم جهانی بشناسیم، این شناخت ما را به سمت حرکت، مبارزه و جهاد سوق خواهد داد.

حجت‌الاسلام‌ صلح میرزایی به ماهیت واحد حرکت اهل‌بیت(ع) و تفاوت ابزارها پرداخت و ابراز داشت: قیام امام حسین‌(ع)، جنگ برای رسیدن به تخت پادشاهی نبود؛ بلکه ایشان جهادی را برای تبیین حقیقت و با هدف حفظ اصل اسلام آغاز کردند که بر تمام هزینه‌های جانی و مالی اولویت داشت.

وی به جمله معروف رهبر شهید انقلاب یعنی «هیئت باید هیئت بماند» اشاره کرد و گفت: کربلا یعنی مبارزه‌ای که عزاداری و حماسه با آن گره خورده‌؛ لذا هدف از مراسمات آیینی صرفاً گریه نیست، بلکه آماده‌سازی روحیه برای مقابله با «شمر زمانه» است. نگاه شهید خامنه‌ای چنین بود که هیئت‌ها و مراسمات محرم، تبدیل به کانون‌ تربیتِ مبارزانی شوند که دین را به عنوان راهی برای تغییر جهان و مبارزه با ظلم می‌دانند، نه فقط راهی برای گریه کردن.

عزاداری، مانعِ الگوبرداری یا محرّک حماسه؟

عضو مجلس خبرگان رهبری به نگاه دقیق رهبر شهید در مسئله عزاداری پرداخت و اظهار داشت: مداحی‌های حماسی، اشعار آیینیِ باکیفیت و شکوهِ فرهنگی محرم که عاطفه و روحیه جهادی به شکل همزمان در آن جریان دارد، ثمره مدیریت فرهنگی صحیح و عمیق ایشان بود.

حجت‌الاسلام‌ صلح میرزایی با استناد به نظر امامین انقلاب مبنی بر اینکه «عاشورا، الگویی زنده و جاریست نه مصیبتی دور از دسترس»، بیان کرد: نباید اجازه داد با استفاده از استدلال‌هایی مثل اینکه «عاشورا، دستور اختصاصی برای امام حسین(ع) بود» یا «کربلا، قیامی عاطفی و انسانی بود نه جریان‌ساز»؛ راهِ الگوبرداری از امام حسین(ع) برای مردم بسته شود. نگاه برخی مبنی بر اینکه «فقط گریه کن و وارد سیاست نشو»، نوعی بی‌اثر کردنِ هدف اصلی قیام امام حسین(ع) است.

انقلاب و عزاداری؛ زمینه‌سازی برای ظهور

وی با گوشزد کردن این مهم که «نباید عاشورا در زندانِ اشک و عزاداری رها شود»، گفت: هر فرد باید در لایه‌های مختلف زندگی مثلا در خانه، میدان، سیاست یا تربیت فرزند؛ به دنبال نقش متناظر خود در عاشورا باشد و سپس با یافتن آن نقش، زندگی خود را به یک حماسه‌ی کوچک اما واقعی تبدیل کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری، معنای انقلاب واقعی از منظر امام خمینی(ره) را «تبدیل شدنِ یک جامعه نامطلوب به جامعه‌ای مطلوب» معرفی کرد و ادامه داد: اگر پیامبر(ص) جامعه را از جاهلیت به توحید برد (انقلاب ساختار)، و امام علی(ع) نیز تلاش کرد تا جامعه را از بدعت‌ها به مسیر اصلی پیامبر(ص) بازگردانند(اصلاح ساختار)، پس انقلاب اسلامی ایران نیز فرآیندی را آغاز کرده که هدف آن تغییر قواره و فرهنگ جامعه از مدل‌های نامطلوب به سمت «جامعه مهدوی» است.

حجت‌الاسلام‌ صلح میرزایی در پایان سخنان خود یادآور شد: وقتی در مورد امام حسین(ع) صحبت می‌شود، بحث فراتر از یک قیام ساده و برخاستن علیه یزید است؛ بلکه بحث بر سر انقلابیست که هدف آن بازگشت به مسیر اصیل الهی و تحول بنیادین در هویت جامعه می‌باشد.

منبع: برنامه تلویزیونی جریان

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