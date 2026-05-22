به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ قدرتالله جمال، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، بهتازگی در پایان یک دورهی آموزشی برای کارکنان بخش خدمات زیارتی و گردشگری، بر ضرورت ارائه «تصویر واقعی» از افغانستان به گردشگران خارجی تأکید کرد.
این مقام طالبان در حالی از فراهمسازی تسهیلات برای شرکتهای گردشگری سخن میگوید که وضعیت میدانی افغانستان، روایتی کاملاً متفاوت را به تصویر میکشد.
این دعوتنامه در شرایطی صادر میشود که افغانستان از نگاه نهادهای ناظر، به «سیاهچالهی اطلاعاتی» بدل شده است؛ جایی که خبرنگاران در حصارِ سانسورِ شدید قرار دارند و کوچکترین انتقاد، با برخوردهای قهری پاسخ داده میشود.
بسیاری از تحلیلگران، این حرکتِ جدید طالبان را نه یک سیاستِ اقتصادی، بلکه یک «پروپاگاندای دیپلماتیک» برای تطهیر چهرهی حکومت در مجامع بینالمللی میدانند؛ تلاشی برای اینکه با ویترینسازی از مناظر تاریخی و ادعای مهماننوازی، بر واقعیتِ سرکوبِ سیستماتیک و محرومیتهای اجتماعیِ شهروندان سرپوش گذاشته شود.
تناقضِ آشکار این رویکرد زمانی برجسته میشود که خیلِ عظیمی از مردمِ افغانستان، به دلیل سیاستهای محدودکننده و فقدانِ آزادیهای مدنی، کشور را به مقصدِ کشورهای همسایه و غرب ترک میکنند.
در چنین وضعیتی، دعوت از گردشگرانِ خارجی برای بازدید از کشوری که برای ساکنانِ اصلیاش به محیطی «غیرقابلزیست» تبدیل شده، عملاً تلاشی برای پنهانسازی واقعیتی است که پشت دیوارهای بلندِ سانسورِ رسانهای پنهان مانده است.
ناظران تأکید میکنند که تا زمانی که حقوق بنیادین انسانی و آزادی رسانهها در اولویت نباشد، تلاش برای جذب گردشگر تنها یک نمایشِ بیسرانجام برایِ فریبِ افکار عمومیِ جهان باقی خواهد ماند.
