وزارت اطلاعات و فرهنگ: تسهیل زیارت اربعین حسینی برای زائران افغانستانی در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات و فرهنگ با انتشار خبرنامهای اعلام کرد که نشستی به ریاست مولوی قدرتالله جمال، معاون گردشگری، با مسئولان شرکتهای سیاحتی برای تسهیل روند زیارت اربعین حسینی برگزار شده است.
هدف این نشست حل مشکلات سفر زائران، از جمله اخذ ویزه و تأمین امنیت، عنوان شد.
مولوی جمال در این نشست بر تعهد وزارت برای فراهمآوری تسهیلات لازم تأکید کرد. نمایندگان شرکتهای زیارتی از اقدامات اخیر وزارت ابراز سپاس کردند و خواستههای خود را مطرح نمودند.
علاوه بر این، نشست جداگانهای با حضور نمایندگان نهادهای امنیتی برگزار شد تا هماهنگیهای لازم شکل گیرد.
در سال گذشته، حدود ۸۰ هزار زائر افغانستانی در مراسم اربعین شرکت کردند و به مشکلاتی همچون صدور ویزه و حملونقل برخوردند.
کارشناسان بر اهمیت مدیریت هماهنگ نهادهای دولتی و خصوصی برای موفقیت سفر امسال تأکید دارند.
