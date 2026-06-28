به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضل‌الله، نماینده مجلس لبنان گفت: ما دولتی به معنای واقعی که به مردم خود اطمینان بدهد و از آنها حمایت کند، نداریم، بلکه افرادی در حاکمیت حضور دارند که وفاداری به خارج را بر منافع مردم ترجیح می‌دهند و سند تسلیم امضا کرده‌اند.

وی افزود: آنچه حاکمیت انجام داد، ایجاد فتنه برای کشاندن کشور به آشوب و تبدیل درگیری با دشمن به یک درگیری داخلی است و این بدترین کارکرد یک حکومت است.

فضل الله گفت: توافق «ذلت و ننگ» که حاکمیت امضا کرد، هرگز اجرایی نخواهد شد، دست ما همچنان روی ماشه خواهد ماند و مسیر مقاومت را تا تحقق اهدافمان ادامه خواهیم داد.

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