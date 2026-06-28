به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیل لحود در گفت‌وگو با پایگاه خبری «العهد» اظهار داشت که رژیم صهیونیستی بر اساس مفاد این توافق، خروج خود از مناطق اشغالی را به شروطی گره زده و هم‌زمان برای نحوه دفاع لبنان نیز تعیین تکلیف می‌کند. وی با طرح این پرسش که چرا در این توافق هیچ اشاره‌ای به تجهیز ارتش لبنان برای مقابله با تجاوزات نشده است، مدعی شد هدف از این رویکرد، تقویت ارتش نیست، بلکه استفاده از آن به‌عنوان جرقه‌ای برای آغاز یک جنگ داخلی است. لحود در عین حال ابراز اطمینان کرد که فرماندهی ارتش لبنان با آگاهی از این سناریو، در دام آن گرفتار نخواهد شد.

این نماینده پیشین پارلمان لبنان توافق واشنگتن را حتی نامطلوب‌تر از توافق ۱۷ مه ۱۹۸۳ توصیف کرد و مدعی شد این توافق بر پایه «سوءنیت» شکل گرفته است. وی افزود در حالی که بسیاری از کشورهای جهان رژیم صهیونیستی را به دلیل حملات و جنگ‌های خود مورد انتقاد قرار می‌دهند، دولت لبنان مسیر نزدیکی و تعامل با این رژیم را در پیش گرفته است. لحود همچنین با اشاره به اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی درباره حفظ مناطق امنیتی در لبنان و سوریه، ادعای خروج کامل این رژیم از جنوب لبنان را مورد تردید قرار داد.

لحود در ادامه با انتقاد از آنچه تلاش برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات رژیم صهیونیستی خواند، تأکید کرد که ساختار سیاسی لبنان و نظام مبتنی بر توافق و مشارکت ملی، امکان تحمیل چنین توافق‌هایی را بر همه جریان‌های داخلی فراهم نمی‌کند. وی در پایان تصریح کرد که دولت لبنان با توجه به ترکیب سیاسی و اصل دموکراسی توافقی، توان اجرای توافقی با این ابعاد و پیامدها را نخواهد داشت.

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