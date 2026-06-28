ایهاب حماده: توافق چارچوب میان لبنان و رژیم صهیونیستی ارزشی ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایهاب حماده در مراسم چهلم شهید عیسی زهیر خزعل که با حضور علما، خانواده‌های شهدا و جمعی از مردم در شهر هرمل برگزار شد، اظهار داشت آنچه به‌عنوان توافق چارچوب معرفی شده، «تنها جوهری بر روی کاغذ» است و هیچ ارزش و اعتباری ندارد. وی مدعی شد نتیجه این توافق، واگذاری رایگان جنوب لبنان و فراهم شدن امکان حضور طولانی‌مدت رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی این کشور است.

وی با انتقاد از عملکرد دولت لبنان، ادعا کرد که ادامه این روند به معنای مشروعیت‌بخشی به حملات رژیم صهیونیستی، تخریب منازل، آوارگی ساکنان و نابودی روستاهای جنوب لبنان است. حماده همچنین گفت پروژه مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی طی چهار دهه گذشته با وجود بهره‌گیری از ابزارهای مختلف از جمله جنگ، تخریب و کوچ اجباری، نتوانسته به اهداف خود دست یابد.

این نماینده پارلمان لبنان در ادامه مدعی شد که پس از ناکامی رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف نظامی خود، دولت لبنان به آخرین ابزار مورد استفاده این رژیم برای پیشبرد اهدافش تبدیل شده است. وی در پایان تأکید کرد که چنین طرح‌هایی از سال ۱۹۸۲ تاکنون بارها مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است و تفاوت امروز تنها در این است که آنچه پیش‌تر به‌صورت پنهانی دنبال می‌شد، اکنون آشکارا مطرح می‌شود.

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