اردوغان: ایدئولوژی صهیونیستی همه ملت ترکیه را هدف قرار داده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رجب طیب اردوغان در سخنرانی خود در برنامهای از حزب عدالت و توسعه در استان ساکاریا، اظهار داشت که «ایدئولوژی صهیونیستی مبتنی بر نسلکشی، اشغالگری و توسعهطلبی» تنها حزب عدالت و توسعه یا ائتلاف جمهور را هدف قرار نمیدهد، بلکه همه اقشار و مؤلفههای ملت ترکیه را در معرض تهدید قرار داده است.
وی تأکید کرد که رویارویی ترکیه با آنچه «صهیونیسم» توصیف کرد، برخاسته از انگیزههای شخصی یا رقابتهای سیاسی نیست، بلکه با هدف حفظ موجودیت دولت و صیانت از ملت ترکیه انجام میشود. اردوغان افزود که این رویکرد بیانگر آن است که آنکارا این مسئله را صرفاً یک اختلاف سیاسی یا موضوعی مقطعی نمیداند.
رئیسجمهور ترکیه در پایان تصریح کرد که هدف از این موضعگیری، حفاظت از امنیت و منافع تمامی شهروندان و مؤلفههای جامعه ترکیه است و این موضوع را بخشی از راهبرد کلان این کشور برای دفاع از موجودیت و ثبات ملی عنوان کرد.
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