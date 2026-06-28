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بازداشت ۴۷ نماینده و مسئول عراقی در بزرگترین عملیات مبارزه با فساد / مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف عزم، در میان بازداشت‌شدگان

۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۵
کد مطلب: 1832770
بازداشت ۴۷ نماینده و مسئول عراقی در بزرگترین عملیات مبارزه با فساد / مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف عزم، در میان بازداشت‌شدگان

خبرگزاری رسمی عراق (واع) از بازداشت ۴۷ متهم از میان نمایندگان پارلمان و مسئولان عراقی به اتهام فساد خبر داد؛ عملیاتی که بر اساس اعترافات عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت، و با همکاری هیأت فدرال مقابله با فساد (نزاهه) انجام شده است و مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف عزم و عضو پارلمان، از جمله سرشناس‌ترین بازداشت‌شدگان است.

به گزارش خبرگزای بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از منابع عالی‌رتبه اعلام کرد ۴۷ متهم از میان نمایندگان پارلمان و مسئولان عراقی به اتهام فساد بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، بازداشت‌ها بر مبنای اعترافات عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت، انجام شده است.

از جمله سرشناس‌ترین اسامی اعلام‌شده مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف عزم و عضو پارلمان است. السامرایی، یکی از چهره‌های برجسته سیاسی اهل سنت عراق و رئیس ائتلاف عزم، سابقه فعالیت‌های اقتصادی و بانکی پرحاشیه‌ای دارد و پیشتر نیز پرونده‌های مالی متعددی به نام او ثبت شده است .

هم‌زمان، هیأت فدرال مقابله با فساد عراق موسوم به نزاهه اعلام کرد در حال اجرای احکام قضایی صادرشده علیه تعدادی از متهمان به سوء استفاده از اموال عمومی است. نزاهه (به معنای پاک‌دستی و درستی ) تأکید کرد که این اقدام نتیجه هم‌افزایی میان دستگاه‌های قضایی، اجرایی و قانون‌گذاری با این هیأت بوده و تمامی اقدامات انجام‌شده با دقت، بر اساس قانون و در چارچوب مقررات قانونی صورت می‌گیرد.

پیشتر منابع عراقی از موج گسترده دستگیری برخی سیاستمداران و تاجران عراقی در ارتباط با پرونده‌های فساد خبر داده و اعلام کردند این عملیات تحت نظارت دولت در جریان است و تعداد افراد بازداشت شده روند صعودی دارد.

عملیات مبارزه با فساد در عراق که از بامداد یکشنبه کلید خورد، بزرگترین عملیات در نوع خود از سال ۲۰۲۳ به شمار می‌آید و شمار زیادی از چهره‌های سیاسی سرشناس عراق از جمله تعدادی از نمایندگان پارلمان و تاجران این کشور را شامل شده است.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که پرونده فساد عدنان الجمیلی، معاون وزارت نفت عراق، ابعاد گسترده‌ای دارد و دامنه آن به نهادهای دیگر نیز کشیده شده است. پیشتر، شورای عالی قضایی عراق از توقیف ۱۰ میلیون دلار، ۳۱ میلیارد دینار عراق، ۷۰ واحد مسکونی، ۲۱ دستگاه خودرو و نزدیک به ۳ کیلوگرم طلا در ارتباط با این پرونده خبر داده بود .

بازداشت ۴۷ نماینده و مسئول عراقی در بزرگترین عملیات مبارزه با فساد / مثنی السامرایی، رئیس ائتلاف عزم، در میان بازداشت‌شدگان

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