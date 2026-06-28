به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بامداد امروز، یگانهای ویژه امنیتی عراق شامل نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم و تیپ ویژه، با استقرار گسترده در منطقه سبز بغداد و بستن ورودیهای آن، عملیات بازداشت شماری از افراد تحت تعقیب در پروندههای فساد مالی و اداری را آغاز کردند. این عملیات علاوه بر منطقه سبز، مناطق الیرموک، المنصور، القادسیه، الشعب، زیونه و شهرک صدر در بغداد و همچنین استانهای بابل و میسان را نیز دربر گرفت. بر اساس گزارش رسانههای عراقی، این بازداشتها با دستور دستگاه قضایی و بر پایه اعترافات عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزارت نفت، انجام شده است.
رسانههای رسمی عراق اعلام کردند که در میان بازداشتشدگان، تعدادی از نمایندگان مجلس که مصونیت پارلمانی آنان لغو شده و همچنین شماری از مسئولانی که نامشان در اعترافات الجمیلی مطرح شده، حضور دارند. در همین حال، شورای عالی قضایی عراق از بازپسگیری حدود ۸۶ میلیون دلار، ۷۰ ملک، ۲۱ خودروی لوکس و حدود سه کیلوگرم طلا از الجمیلی خبر داد. همچنین نخستوزیر عراق، علی فالح الزیدی، بر ادامه پیگیری پروندههای فساد و بازگرداندن اموال عمومی تأکید کرده است.
این اقدامات در حالی انجام میشود که دولت جدید عراق «شورای عالی حاکمیتی برای نظارت، مبارزه با فساد و استرداد اموال عمومی» را با هدف جلوگیری از هدررفت منابع دولتی و تسریع در بازگرداندن داراییهای عمومی تشکیل داده است. همزمان، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و اتحادیه اروپا از روند مبارزه با فساد در عراق حمایت کرده و ضمن استقبال از اقدامات اخیر دولت، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان نهادهای مسئول و اجرای مؤثرتر سازوکارهای استرداد اموال عمومی تأکید کردهاند.
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