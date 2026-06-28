به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، در نشست «نقش زنان در توسعه اقتصادی» در مجمع زنان سازمان همکاری شانگهای که در شهر بیشکک، پایتخت قرقیزستان برگزار شد، به تبیین ظرفیت‌های مشارکت اقتصادی زنان در ایران و منطقه پرداخت.

وی با اشاره به تجربه‌های جهانی و مطالعات توسعه‌ای، گفت: «هرگاه زنان فرصت مشارکت مؤثر در اقتصاد را یافته‌اند، بهره‌وری اقتصادی افزایش یافته، نوآوری تقویت شده و تاب‌آوری اجتماعی جوامع ارتقا یافته است.»

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست‌جمهوری با بیان اینکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از جمعیت گسترده، اقتصادهای پویا و پیشینه‌های تمدنی عمیق برخوردارند، افزود: «این کشورها می‌توانند با بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان، الگوی تازه‌ای از توسعه فراگیر، متوازن و پایدار را در سطح منطقه ارائه دهند.»

ابوالقاسمی با اشاره به اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: «مشارکت اقتصادی زنان در ایران، در چارچوب اصول کرامت انسانی، عدالت جنسیتی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های انسانی کشور مورد توجه قرار گرفته و این نگاه در قوانین اساسی، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه ملی به‌طور روشن انعکاس یافته است.»

وی با بیان اینکه در قوانین کار کشور تبعیض در استخدام، دستمزد و شرایط کار بر اساس جنسیت ممنوع اعلام شده است، تصریح کرد: «در سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و فراهم کردن زمینه‌های توسعه اقتصادی آنان به‌عنوان یکی از جهت‌گیری‌های مهم مورد توجه قرار گرفته است.»

ظرفیت بالای زنان در اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست‌جمهوری با اشاره به ترویج کارآفرینی زنان و دختران جوان از طریق آموزش، دسترسی به منابع مالی و تحول دیجیتال در ایران، خاطرنشان کرد: «برنامه‌های متعددی برای توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و کارآفرینانه زنان اجرا شده است و رشد فعالیت زنان در شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه نشان‌دهنده ظرفیت بالای آنان در اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان است.»

ابوالقاسمی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از کسب‌وکارهای خرد و خانگی، تأکید کرد: «بیش از ۷۰ درصد از مجوزهای مشاغل خانگی به زنان تعلق دارد و امسال بیش از ۸۰ درصد از تسهیلات حمایتی از مشاغل خرد و متوسط به زنان اختصاص داده شده است.»

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست‌جمهوری در پایان با طرح پیشنهاداتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی زنان در سازمان همکاری شانگهای گفت: «ایجاد شبکه همکاری و کارآفرینی زنان کشورهای عضو به‌منظور تبادل تجربه‌ها و معرفی الگوهای موفق، راه‌اندازی پلتفرم دیجیتال مشترک برای معرفی محصولات و خدمات زنان کارآفرین و تسهیل دسترسی آنان به بازارهای منطقه‌ای و توسعه برنامه‌های آموزشی مشترک در حوزه مهارت‌های دیجیتال، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان برای زنان کارآفرین در کشورهای عضو در دستورکار این سازمان قرار گیرد.»

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