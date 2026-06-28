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معاون رئیس‌جمهور:

مشارکت زنان، الگوی تازه‌ای از توسعه فراگیر در شانگهای رقم می‌زند

۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۵
کد مطلب: 1832785
مشارکت زنان، الگوی تازه‌ای از توسعه فراگیر در شانگهای رقم می‌زند

نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، در نشست مجمع زنان سازمان همکاری شانگهای در بیشکک با اشاره به تجربه‌های جهانی در زمینه مشارکت اقتصادی زنان، تأکید کرد که کشورهای عضو این سازمان می‌توانند با بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان، الگوی تازه‌ای از توسعه فراگیر، متوازن و پایدار را در سطح منطقه ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نرجس ابوالقاسمی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، در نشست «نقش زنان در توسعه اقتصادی» در مجمع زنان سازمان همکاری شانگهای که در شهر بیشکک، پایتخت قرقیزستان برگزار شد، به تبیین ظرفیت‌های مشارکت اقتصادی زنان در ایران و منطقه پرداخت.

وی با اشاره به تجربه‌های جهانی و مطالعات توسعه‌ای، گفت: «هرگاه زنان فرصت مشارکت مؤثر در اقتصاد را یافته‌اند، بهره‌وری اقتصادی افزایش یافته، نوآوری تقویت شده و تاب‌آوری اجتماعی جوامع ارتقا یافته است.»

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست‌جمهوری با بیان اینکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از جمعیت گسترده، اقتصادهای پویا و پیشینه‌های تمدنی عمیق برخوردارند، افزود: «این کشورها می‌توانند با بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان، الگوی تازه‌ای از توسعه فراگیر، متوازن و پایدار را در سطح منطقه ارائه دهند.»

ابوالقاسمی با اشاره به اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: «مشارکت اقتصادی زنان در ایران، در چارچوب اصول کرامت انسانی، عدالت جنسیتی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های انسانی کشور مورد توجه قرار گرفته و این نگاه در قوانین اساسی، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه ملی به‌طور روشن انعکاس یافته است.»

وی با بیان اینکه در قوانین کار کشور تبعیض در استخدام، دستمزد و شرایط کار بر اساس جنسیت ممنوع اعلام شده است، تصریح کرد: «در سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و فراهم کردن زمینه‌های توسعه اقتصادی آنان به‌عنوان یکی از جهت‌گیری‌های مهم مورد توجه قرار گرفته است.»

ظرفیت بالای زنان در اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست‌جمهوری با اشاره به ترویج کارآفرینی زنان و دختران جوان از طریق آموزش، دسترسی به منابع مالی و تحول دیجیتال در ایران، خاطرنشان کرد: «برنامه‌های متعددی برای توسعه مهارت‌های حرفه‌ای و کارآفرینانه زنان اجرا شده است و رشد فعالیت زنان در شرکت‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوآورانه نشان‌دهنده ظرفیت بالای آنان در اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان است.»

ابوالقاسمی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از کسب‌وکارهای خرد و خانگی، تأکید کرد: «بیش از ۷۰ درصد از مجوزهای مشاغل خانگی به زنان تعلق دارد و امسال بیش از ۸۰ درصد از تسهیلات حمایتی از مشاغل خرد و متوسط به زنان اختصاص داده شده است.»

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست‌جمهوری در پایان با طرح پیشنهاداتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی زنان در سازمان همکاری شانگهای گفت: «ایجاد شبکه همکاری و کارآفرینی زنان کشورهای عضو به‌منظور تبادل تجربه‌ها و معرفی الگوهای موفق، راه‌اندازی پلتفرم دیجیتال مشترک برای معرفی محصولات و خدمات زنان کارآفرین و تسهیل دسترسی آنان به بازارهای منطقه‌ای و توسعه برنامه‌های آموزشی مشترک در حوزه مهارت‌های دیجیتال، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان برای زنان کارآفرین در کشورهای عضو در دستورکار این سازمان قرار گیرد.»

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