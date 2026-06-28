به گزارش خبرگزای بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شبی که شیعیان سراسر جهان به سوگواری و عزاداری برای سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) مشغول بودند، یک مرکز مذهبی شیعیان در منطقه «لاگون پردانا» شهر پتالینگ جایا، هدف یک عملیات ترکیبی گسترده قرار گرفت. این یورش در حالی انجام شد که مؤمنان در حال برگزاری مراسم شب عاشورا و سوگواری بر مصائب خاندان رسول خدا(ص) بودند.

«داتوک محمد شاهزیهان احمد»، مدیر JAIS، اعلام کرد که این عملیات ساعت ۹:۳۴ شب بر اساس «اطلاعات عمومی» انجام شده است. مأموران با یورش به این مکان، ۲۲۶ نفر را که مشغول برگزاری مراسم مذهبی خود بودند، بازداشت کردند. این افراد شامل ۱۴۷ مرد، ۵۱ زن و ۲۸ کودک بودند که همگی از کشورهای پاکستان، هند و بنگلادش به شمار می‌روند.

مدیر JAIS تصریح کرد که این اقدام بر اساس قانون جرایم کیفری شرعی (سلانگور) ۱۹۹۵ انجام شده و تحقیقات در سه محور زیر دنبال می‌شود:

۱. ماده ۱۲(ج): مربوط به توهین به مقامات دینی.

۲. ماده ۱۳: مربوط به انتشار عقاید مخالف با فتوا.

۳. ماده ۱۶: مربوط به نشر مطالب خلاف شرع.

این نهاد همچنین از شهروندان مسلمان خواسته است که در چنین فعالیت‌هایی شرکت نکنند. انتشار این فراخوان در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از ناظران، سکوت مقامات مالزی در قبال حساسیت‌های مذهبی جوامع شیعه را مورد سوال قرار داده‌اند.

در حالی که مقامات مالزی این اقدام را در چارچوب قوانین داخلی توجیه می‌کنند، این یورش در شب عاشورا، که یادآور مظلومیت خاندان رسول خدا(ص) است، با واکنش‌های متفاوتی در میان جوامع مسلمان روبرو شده و بار دیگر بحث درباره آزادی مذهبی و حقوق اقلیت‌های مذهبی در کشورهای مسلمان را برجسته کرده است.

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