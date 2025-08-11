به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز گردشگری اسلامی مالزی وابسته به وزارت گردشگری، هنر و فرهنگ این کشور از مساجد خواست با استفاده از فناوری و اجرای برنامههای اجتماعی، نقش فعالتری در جذب گردشگران ایفا کنند.
براساس آمار اداره توسعه اسلامی مالزی، سه مسجد ملی کوالالامپور، پوترا و مسجد پوتراجایا در سال گذشته نزدیک به یک میلیون بازدیدکننده داشتهاند.
مرکز گردشگری اسلامی مالزی پیشنهاد کرده است مساجد با بهکارگیری ابزارهایی مانند سیستمهای تعاملی، کدهای کیوآر و حضور در شبکههای اجتماعی، اطلاعات معماری، فرهنگی و مذهبی را به شکلی مدرن ارائه دهند. این اقدام علاوه بر جذب گردشگران داخلی و خارجی، میتواند منبع درآمدی برای جوامع محلی باشد.
همچنین بر اهمیت برگزاری رویدادهایی مانند «روز باز مساجد» برای معرفی تاریخ، معماری و نقش اجتماعی مساجد و ایجاد فرصت گفتوگو میان اقشار مختلف جامعه تأکید شده است.
