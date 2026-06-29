اقتصاددان آمریکایی: هزینه جنگ ترامپ علیه ایران از یک تریلیون دلار بیشتر خواهد بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز گفت که هزینه جنگ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه ایران از یک تریلیون دلار عبور خواهد کرد.
«استیو هانکه» یکشنبه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ جنگی انتخابی را علیه ایران آغاز کرد. این جنگ برای مالیاتدهندگان آمریکایی گران تمام خواهد شد.
این اقتصاددان آمریکایی با انتشار کارتونی در ایکس افزود: ترامپ از کنگره ۷۰ میلیارد دلار دیگر برای پر کردن دوباره انبارهای مهمات درخواست کرده است. پیشبینی من این است که وقتی گرد و غبار فرو بنشیند هزینه دولت آمریکا بخاطر جنگش علیه ایران از یک تریلیون دلار عبور خواهد کرد.
دولت آمریکا هفته گذشته در نامهای به کنگره حدود ۶۷ میلیارد دلار برای پنتاگون درخواست کرده، از جمله ۲۱ میلیارد دلار برای مهمات و سایر قابلیتهای نظامی، ۱۷.۳ میلیارد دلار برای هزینههای عملیاتی و ۱۲.۱ میلیارد دلار برای برنامههای طبقهبندیشده.
همچنین دولت ترامپ نزدیک به ۷۶۸ میلیون دلار برای وزارت انرژی جهت امنیت هستهای و انرژی مرتبط با ایران و ۳۰۰ میلیون دلار برای امنیت و ساخت و ساز سفارتخانهها در کشورهای اطراف ایران درخواست کرده است.
این درخواست بسیار کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلاری است که پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در ماه مارس پیشنهاد داد.
انتظار میرود درخواست بودجه با مسیر دشواری در کنگره روبرو شود زیرا اکثر دموکراتها با این جنگ مخالفند و برخی از جمهوریخواهان نیز نسبت به هزینه، اهداف و چشماندازهای پایان این جنگ سوالاتی را مطرح کرده اند.
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