به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیوان عالی ایالات متحده روز دوشنبه از رسیدگی به درخواست تجدیدنظر دونالد ترامپ در پرونده شکایت «ای. جین کارول» خودداری کرد و به این ترتیب، حکم پنج میلیون دلاری صادرشده علیه رئیسجمهور آمریکا به قوت خود باقی ماند.
این پرونده به شکایت کارول بازمیگردد که در سال ۲۰۲۲، پس از تصویب قانونی در ایالت نیویورک که به قربانیان آزار جنسی اجازه طرح دعاوی مدنی درباره پروندههای قدیمی را میداد، ترامپ را به آزار جنسی و افترا متهم کرد. هیئت منصفه در این پرونده، ترامپ را مسئول آزار جنسی و افترا شناخت و او را به پرداخت پنج میلیون دلار غرامت محکوم کرد.
کارول پیشتر نیز در سال ۲۰۱۹ به دلیل اظهارات ترامپ علیه خود شکایت افترا مطرح کرده بود. این پرونده در مرحلهای جداگانه رسیدگی شد و در نهایت دادگاه، ترامپ را به پرداخت ۸۳ میلیون دلار غرامت محکوم کرد؛ حکمی که با احتساب سود، مجموع بدهی وی به کارول را به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار میرساند. انتظار میرود ترامپ در روزهای آینده این حکم را نیز به دیوان عالی آمریکا ارجاع دهد.
ترامپ در روند رسیدگی، همواره هرگونه تخلف را رد کرده و مدعی شده بود قاضی پرونده با پذیرش شهادت دو زن دیگر و همچنین نمایش فایل صوتی مشهور «اکسس هالیوود» برای هیئت منصفه، مرتکب خطا شده است. با این حال، دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم آمریکا پیشتر این ادعاها را رد و حکم پنج میلیون دلاری را تأیید کرده بود.
وکلای ترامپ نیز در لایحهای که ژانویه گذشته به دیوان عالی ارائه کردند، استدلال کرده بودند که ادامه رسیدگی به این پرونده، رئیسجمهور را از انجام وظایف خود بازمیدارد و این روند را «رفتاری ناعادلانه با رئیسجمهور» توصیف کردند.
بر اساس گزارشها، ترامپ در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۵.۵ میلیون دلار را در حسابی تحت نظارت دادگاه سپردهگذاری کرده بود؛ از این رو انتظار میرود «ای. جین کارول» پس از قطعی شدن رأی، این مبلغ را در آینده نزدیک دریافت کند.
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