بالا گرفتن اختلاف در کابینه نتانیاهو بر سر بودجه نظامی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع صهیونیستی می‌گویند وزارت دارایی اسرائیل تأکید دارد وزارت جنگ رژیم، هزینه‌های قدیمی را به عنوان هزینه‌های جنگ فاکتور می‌کند و خواستار بودجه اضافی است.

جلسه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره «بودجه دفاعی» ارتش این رژیم، برای دومین بار در آخرین لحظه لغو شد.

شبکه 12 اسرائیل با اعلام این خبر گزارش داد، علت لغو این جلسه، اختلاف نظر شدید بین وزارتخانه‌های دارایی و جنگ بر سر ده‌ها میلیارد شِکِل (هر سه شکل، معادل یک دلار) است.

به گزارش این شبکه، وزارت جنگ اسرائیل خواستار افزایش بودجه تقریباً ۴۰ میلیارد شِکِل (حدود 13 میلیارد دلار) است؛ این در حالی است که ارتش اسرائیل به دلیل کمبود منابع مالی موجود مجبور به تعلیق برخی قراردادها شده است.

وزارت دارایی اسرائیل تأکید دارد وزارت جنگ این رژیم، «هزینه‌های قدیمی» را به عنوان هزینه‌های مربوط به جنگ ارائه می‌دهد..

پیش از این، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» با انتشار گزارشی، از وضعیت وخیم اقتصادی و نیروی انسانی ارتش رژیم به شدت انتقاد کرد.

این روزنامه گزارش داد که «هنوز به نیمه سال ۲۰۲۶ نرسیده‌ایم، اما بودجه ارتش اسرائیل (۱۱۱ میلیارد شِکِل) به پایان رسیده است».

بنا بر این گزارش، ته کشیدن بودجه یعنی اینکه ده‌ها تانک آسیب دیده ارتش اسرائیل، تعمیر نخواهند شد و به آموزش‌ها و توانمندی‌های عملیاتی و ساخت مواضع آسیب وارد خواهد شد.

اسرائیل هیوم با اشاره به اینکه با این وضعیت، خطوط تولید صنایع امنیتی در آستانه توقف قرار خواهند گرفت، خاطر نشان کرد، ارتش اسرائیل به مسئولان سیاسی گفت که باید بودجه افزایش پیدا کند.

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