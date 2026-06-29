به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی «جعفر سبحانی» از مراجع تقلید شیعه در دیدار دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با وی، ضمن قدردانی از رویکرد دولت و رئیس جمهور، مدیریت در دوره جنگ را بسیار عاقلانه توصیف و تاکید کردند که امضای تفاهم نامه بر اساس مصلحت و مطابق نظر صاحبنظران، یک اصل قرآنی است و هر گاه که شرایط تغییر کرد می تواند تغییر کند.
معظمله در این دیدار گفتند: از بیانات جنابعالی که ما را در جریان مسائل کشور قرار دادید، سپاسگزارم.
وی با ذکر چند نکته ادامه داد: اولاً، از اینکه مسئولیت این تفاهمنامه را پذیرفتهاید، جای تقدیر و تشکر دارد. انشاءالله خداوند متعال پشت و پناه شما باشد و این مسئولیت به نحو احسن به پایان برسد.
آیت الله سبحانی اضافه کردند: همچنین از اینکه مسائل را بهصورت تدریجی از بالا به پایین منتقل کردید، اختیارات را تفویض نمودید و اخیراً نیز درباره نقش مساجد بهصورت محلهمحور، طرحی را در رسانهها مطرح فرمودید، این خود نشانهای از آیندهنگری است که برای مدیری که زمام امور را در دست دارد، بسیار ارزشمند است. این آیندهنگری شایسته تقدیر است. انشاءالله موفق و مؤید باشید. ما نیز همواره دعاگوی شما هستیم.
ایشان ادامه دادند: عرض کنم، آقایان شاید به خاطر نداشته باشند؛ در سال ۱۳۲۰ شمسی، زمانی که ما در تبریز بودیم و جریان جنگ پیش آمد، اوضاع بسیار سخت بود. حتی نان بهسختی پیدا میشد. افراد از نیمهشب جلوی نانواییها در صف میایستادند تا روز بعد بتوانند نان تهیه کنند. آن زمان مردم برای رسیدن به نان با یکدیگر درگیر میشدند. به دلیل اینکه آیندهنگری و آمادگی لازم وجود نداشت، کشور از هر طرف دچار مشکلات شده بود و شرایط بسیار دشواری، هم در روستاها و هم در شهرها، به وجود آمده بود. مردم باید این شرایط را با گذشته مقایسه کنند. کسانی که اهل تاریخ هستند، اوضاع امروز را با آن زمان بسنجند. ما سه جنگ را پشت سر گذاشتهایم؛ مردم ببینند که مدیریت تا چه اندازه عاقلانه بوده است. اگر آمادگی لازم وجود نداشت، مشکلات بسیار بیشتری پیش میآمد.
این مرجع تقلید تاکید کردند: مهم آن است که مرد در شرایط سخت، سنگ زیرین آسیاب باشد و استقامت کند. هنر مدیریت این است که با وجود شرایط دشوار، بتوان امور را اداره کرد. جنابعالی در حل مسائل کشور دلگرم باشید، هیچ احساس خستگی نکنید و با قوت مسیر را ادامه دهید. مَنْ کَانَ مَعَ اللَّهِ کَانَ اللَّهُ مَعَهُ؛ هر کس با خدا باشد، خدا نیز با او خواهد بود.
ایشان افزودند: در اینجا مایلم نکتهای را عرض کنم. جنابعالی به آیات قرآن استناد فرمودید. قرآن کریم میفرماید: «لِکُلِّ أَجَلٍ کِتَابٌ»؛ هر زمانی برنامه و اقتضای خود را دارد. باید دید آیا شرایط امروز با گذشته یکسان است یا تغییر کرده است. کسانی که تصور میکنند همه شرایط همیشه یکسان است، واقعیتهای زمان را در نظر نمیگیرند. مدیر باید بداند که هر مقطع زمانی چه برنامه و تصمیمی را اقتضا میکند.
آیت الله سبحانی اضافه کردند: اگر افراد صاحبنظر و اهل تشخیص، پس از بررسی، به این نتیجه رسیدهاند که امضای این تفاهمنامه به مصلحت کشور است، این نیز بر اساس همین اصل قرآنی است. اگر روزی نیز تشخیص دهند که شرایط تغییر کرده و باید تصمیم دیگری گرفت، آن هم بر همان مبنا خواهد بود. ملاک، تشخیص صحیح متناسب با شرایط زمان است.
ایشان تصریح کردند: پیامبر اکرم (ص) پس از هجرت به مدینه، با سه گروه از یهود، یعنی بنیقینقاع، بنینضیر و بنیقریظه، پیمان بستند. هنگامی که آنان پیمانشکنی کردند، متناسب با رفتارشان با آنان برخورد شد. همچنین در سال هفتم صلح حدیبیه، پیامبر اکرم (ص) پیمانی را پذیرفتند که در آن زمان برای برخی تلخ بود، اما بعدها آثار و برکات فراوانی برای اسلام به همراه داشت.
این مرجع تقلید در پایان با آرزوی موفقیت و تایید الهی برای رئیس جمهور، گفتند: در کنار این مسائل، خواهش میکنم همچنان به موضوع معیشت مردم توجه ویژه داشته باشید. بهویژه لازم است تدبیری اندیشیده شود که قیمتها دچار نوسان نشود، خصوصاً قیمت نان که افزایش آن فشار مستقیمی بر زندگی مردم وارد میکند.
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