به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن علمای یمن با صدور بیانیهای، ضمن تمجید از پایداری و پیروزیهای جمهوری اسلامی ایران و مقاومت اسلامی لبنان، توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی را بهشدت محکوم و آن را «توافقی شرمآور» و «خیانتی بزرگ» توصیف کرد.
این انجمن در بیانیه خود همچنین سکوت کشورهای عربی و اسلامی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری را بهشدت محکوم کرد و آن را جنایتی بزرگ دانست که همتراز جنایات نسلکشی صهیونیستها علیه ملت فلسطین است.
انجمن علمای یمن از امت اسلامی خواست مواضعی قاطع در برابر تجاوزات و جنایات اشغالگران صهیونیست اتخاذ کرده، صدای خود را در حمایت از ملتهای مظلوم منطقه بلند کنند و از محور جهاد و مقاومت که آن را «چهره درخشان امت اسلامی» خواند، پشتیبانی نمایند.
در ادامه این بیانیه، توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی در حالی که تجاوزات و جنایات این رژیم علیه مردم لبنان ادامه دارد، بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته و آمده است: «با شدیدترین عبارات، خیانت بزرگ مقامات لبنانی در امضای توافقنامه چارچوب با رژیم صهیونیستی را محکوم میکنیم.»
انجمن علمای یمن همچنین دولت لبنان و حامیان عرب آن را مسئول کامل پیامدهای این توافق دانست و تأکید کرد که این توافقنامه میتواند زمینهساز فتنه و درگیری داخلی در لبنان به سود دشمن صهیونیستی باشد.
این انجمن در بخش دیگری از بیانیه خود، از موضع قاطع و استوار حزبالله در ادامه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی تمجید کرد و همزمان تجاوزات مکرر این رژیم به سوریه و سکوت رژیم حاکم بر این کشور در برابر این تجاوزها را محکوم دانست.
انجمن علمای یمن همچنین با تقدیر از پایداری و پیروزیهای جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزات، بر ضرورت حفظ وحدت میان جبهههای مقاومت تأکید کرد و اعلام داشت که این وحدت، فرمان الهی و اصلی بنیادین است و صرفاً یک موضوع سیاسی به شمار نمیرود.
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