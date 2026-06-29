شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۵۸ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۴ شهید جدید و ۸ زخمی به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است.

به گزارش شبکه خبری قدس، این وزارتخانه اشاره کرد از زمان اجرای توافق آتش‌بس در ۱۱ اکتبر، شمار شهدای فلسطینی به ۱۰۴۵ نفر و شمار مجروحان به ۳۳۸۰ نفر رسیده و تاکنون ۷۸۶ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد آمار کلی قربانیان از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، به ۷۳ هزار و ۵۸ شهید و ۱۷۳ هزار و ۴۸۸ زخمی افزایش یافته است.

این وزارتخانه در گزارش آماری روزانه خود تاکید کرد همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به دلیل شرایط میدانی، تاکنون قادر به دسترسی به آنان نشده‌اند.

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