تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه؛ ۵ فلسطینی شهید و پیشروی نیروهای اشغالگر در چند محور

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع پزشکی فلسطین اعلام کردند که در حملات ۲۴ ساعت گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه، دستکم پنج فلسطینی به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شدهاند. در میان شهدا، «ألین الفرا» دختر ۱۳ ساله بر اثر گلولهباران منطقه بنیسهیلا در شرق خانیونس و «طلال جابر محمد عبدالعال» در حمله به منطقه المواصی در غرب این شهر جان باختند. همچنین دو شهروند دیگر به نامهای «وائل لبد» و «عماد الرضیع» در حمله به بیتلاهیا در شمال غزه به شهادت رسیدند.
همزمان، پیشروی تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی در بیتلاهیا با تیراندازی و گلولهباران مداوم همراه بود که به زخمی شدن دستکم پنج نفر انجامید. توپخانه این رژیم همچنین مناطق شمالی اردوگاه البریج در مرکز غزه را هدف قرار داد و همزمان نیروهای زرهی در منطقه جحرالدیک در شمال شرق اردوگاه پیشروی کردند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین سه عملیات تخریب و انفجار گسترده را در شمال شرق خانیونس انجام داد.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین، از زمان آغاز اجرای آتشبس تاکنون، شمار شهدای غزه به یکهزار و ۴۵ نفر و تعداد مجروحان به سههزار و ۳۷۲ نفر رسیده است. همچنین نیروهای امدادی موفق شدهاند پیکر ۷۸۶ شهید را از زیر آوار خارج کنند. این وزارتخانه اعلام کرد که از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار کل شهدا به ۷۳ هزار و ۵۴ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۴۸۰ نفر افزایش یافته است.
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