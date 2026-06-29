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رسانه صهیونیستی از طرح جدید شهرک‌سازی در کرانه باختری برای لغو عملی توافق اسلو پرده برداشت

۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۵
کد مطلب: 1833198
رسانه صهیونیستی از طرح جدید شهرک‌سازی در کرانه باختری برای لغو عملی توافق اسلو پرده برداشت

روزنامه «اسرائیل هیوم» از تدوین طرحی از سوی جریان‌های شهرک‌نشین در کرانه باختری خبر داد که هدف آن گسترش شهرک‌سازی در مناطق تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین و لغو عملی توافقات اسلو عنوان شده است؛ طرحی که به گفته این روزنامه، به مقامات ارشد رژیم صهیونیستی ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «اسرائیل هیوم» گزارش داد که تشکل‌های شهرک‌نشین، از جمله «اتحادیه مزارع» و «مجمع بازگشت به سرزمین»، طرحی جامع برای ایجاد حدود ۱۰۰ نقطه شهرک‌سازی در عمق مناطق A کرانه باختری تهیه کرده‌اند؛ مناطقی که بر اساس توافقات اسلو تحت کنترل کامل امنیتی و اداری تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارند. به نوشته این روزنامه، هدف این طرح تغییر اساسی در نقشه میدانی کرانه باختری و گسترش حضور شهرک‌نشینان در این مناطق است.

بر اساس این گزارش، مجمع «به خانه بازمی‌گردیم» که به‌تازگی توسط گروهی از شهرک‌نشینان تأسیس شده، لغو توافقات اسلو و توسعه شهرک‌سازی در تمامی مناطق کرانه باختری، از جمله مناطق A و B را به‌عنوان هدف خود اعلام کرده است. این گروه پس از ماه‌ها بررسی میدانی، نقاطی را برای احداث شهرک‌ها انتخاب کرده که به ادعای آن، از نظر راهبردی و موقعیت جغرافیایی اهمیت ویژه‌ای دارند و بخش عمده آن‌ها پیش‌تر به‌عنوان «اراضی دولتی» شناخته می‌شدند.

این روزنامه همچنین اعلام کرد که این طرح به شماری از وزیران کابینه رژیم صهیونیستی و نزدیکان بنیامین نتانیاهو ارائه شده و چهره‌هایی مانند بتسلئیل اسموتریچ از حامیان آن هستند. «اسرائیل هیوم» هشدار داد که اجرای این طرح، نقض آشکار توافقات اسلو محسوب می‌شود و می‌تواند به تشدید تنش با تشکیلات خودگردان فلسطین، افزایش ناامنی در کرانه باختری و ایجاد بحران سیاسی و حقوقی در عرصه بین‌المللی منجر شود.

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