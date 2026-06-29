به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «اسرائیل هیوم» گزارش داد که تشکلهای شهرکنشین، از جمله «اتحادیه مزارع» و «مجمع بازگشت به سرزمین»، طرحی جامع برای ایجاد حدود ۱۰۰ نقطه شهرکسازی در عمق مناطق A کرانه باختری تهیه کردهاند؛ مناطقی که بر اساس توافقات اسلو تحت کنترل کامل امنیتی و اداری تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارند. به نوشته این روزنامه، هدف این طرح تغییر اساسی در نقشه میدانی کرانه باختری و گسترش حضور شهرکنشینان در این مناطق است.
بر اساس این گزارش، مجمع «به خانه بازمیگردیم» که بهتازگی توسط گروهی از شهرکنشینان تأسیس شده، لغو توافقات اسلو و توسعه شهرکسازی در تمامی مناطق کرانه باختری، از جمله مناطق A و B را بهعنوان هدف خود اعلام کرده است. این گروه پس از ماهها بررسی میدانی، نقاطی را برای احداث شهرکها انتخاب کرده که به ادعای آن، از نظر راهبردی و موقعیت جغرافیایی اهمیت ویژهای دارند و بخش عمده آنها پیشتر بهعنوان «اراضی دولتی» شناخته میشدند.
این روزنامه همچنین اعلام کرد که این طرح به شماری از وزیران کابینه رژیم صهیونیستی و نزدیکان بنیامین نتانیاهو ارائه شده و چهرههایی مانند بتسلئیل اسموتریچ از حامیان آن هستند. «اسرائیل هیوم» هشدار داد که اجرای این طرح، نقض آشکار توافقات اسلو محسوب میشود و میتواند به تشدید تنش با تشکیلات خودگردان فلسطین، افزایش ناامنی در کرانه باختری و ایجاد بحران سیاسی و حقوقی در عرصه بینالمللی منجر شود.
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