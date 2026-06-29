به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج اولیه مرحله اول بیست و یکمین دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم که در روز جمعه ۱۴۰۵/۲/۲۵ با یاد «قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای و شهدای گرانقدر جنگ سوم» برگزار شد، اعلام گردید.

در این دوره، ۹۸۰۰ نفر از حافظان قرآن در ۹۵ حوزه امتحانی سراسر کشور در رشته‌های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جزء به رقابت پرداختند. شایان ذکر است با توجه به شرایط ویژه کشور، تغییراتی در «حدنصاب قبولی رشته‌ها» با مصوبه شورای ارزیابی و اعطای مدرک به حافظان اعمال شده است.

داوطلبان محترم می‌توانند با مراجعه به سامانه، کارنامه اولیه خود را دریافت نمایند. همچنین در صورت داشتن اعتراض موجه، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ فرصت دارند اعتراض خود را با ذکر دلیل در سامانه ثبت کنند. چنانچه به دلایل فنی امکان ثبت اعتراض وجود نداشت، داوطلبان می‌توانند از روز سه‌شنبه ۹ تیرماه اقدام نمایند.

زمان برگزاری آزمون مرحله دوم (شفاهی) متعاقباً طی اطلاعیه رسمی اعلام خواهد شد.

برای مشاهده نتایج و دریافت کارنامه از اینجا اقدام کنید.

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