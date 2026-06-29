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اسرائیل در یک سال اخیر ۵۴ کودک فلسطینی را در کرانه باختری به قتل رسانده است / بیشترین آمار از سال ۱۹۶۷

۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۶
کد مطلب: 1833235
اسرائیل در یک سال اخیر ۵۴ کودک فلسطینی را در کرانه باختری به قتل رسانده است / بیشترین آمار از سال ۱۹۶۷

نهاد حقوق بشری بتسلیم مستقر در فلسطین اشغالی در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در یک سال اخیر، ۵۴ کودک و نوجوان فلسطینی را در کرانه باختری به قتل رسانده که بیشترین آمار از سال ۱۹۶۷ تاکنون محسوب می‌شود و تأکید کرد که تا زمانی که اسرائیل از مصونیت بین‌المللی برخوردار باشد، جان کودکان فلسطینی در خطر است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک نهاد حقوق بشری مستقر در فلسطین اشغالی گزارش داد که اسرائیل در یک سال اخیر، ۵۴ کودک و نوجوان را در کرانه باختری به قتل رسانده که بیشترین تعداد از سال ۱۹۶۷ است.

نهاد بتسلیم در این گزارش افزود: تا زمانی که اسرائیل از مصونیت بین‌المللی در برابر مجازات برخوردار باشد، جان کودکان فلسطینی در خطر است.

این سازمان حقوق بشری تأکید کرد که اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا امروز، یک هزار و ۸۶ فلسطینی از جمله ۲۴۱ کودک و نوجوان را در کرانه باختری به قتل رسانده است.

بتسلیم با بیان اینکه مقام‌های رژیم صهیونیستی اجساد ۱۸ نفر از ۵۴ کودک و نوجوان کشته شده در سال ۲۰۲۵ را ربوده‌اند، ادامه داد: کشتارهای اسرائیل در کرانه باختری جدا از قتل‌عام بیش از ۲۱ هزار کودک در نوار غزه نیست.

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