به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مولوی سید سلمان حسینی ندوی، از برجسته‌ترین علمای اهل‌سنت هند، اندیشمند اسلامی، نویسنده، خطیب و متفکر نام‌آشنای جهان اسلام، در شهر لکهنو و در سن ۷۲ سالگی دار فانی را وداع گفت.

مرحوم مولوی سید سلمان حسینی ندوی از خاندان علمی و دینی شناخته‌شده‌ای در هند برخاسته بود و بخش مهمی از عمر خود را در دارالعلوم ندوة العلماء لکهنو سپری کرد. وی در طول دهه‌ها فعالیت علمی و دینی، به‌عنوان عالمی شجاع، روشن‌اندیش، وحدت‌گرا و دغدغه‌مند نسبت به مسائل جهان اسلام شناخته می‌شد و همواره در دفاع از ارزش‌های اسلامی، عزت امت مسلمان و حمایت از مظلومان، مواضعی صریح و تأثیرگذار داشت.

مولوی سلمان ندوی در طول حیات علمی خود، آثار متعددی به زبان‌های عربی و اردو تألیف کرد و در موضوعات مختلفی همچون تفسیر قرآن، حدیث، فقه اسلامی، دعوت دینی و مسائل فکری معاصر به نگارش و سخنرانی پرداخت. وی همچنین مدیریت و همکاری با نشریات و مجلات علمی متعددی را بر عهده داشت و در مجامع علمی جهان اسلام حضوری فعال و اثرگذار داشت.

وی در طول زندگی خود همواره از مظلومان و مستضعفان دفاع می‌کرد و حمایت از ملت فلسطین، مخالفت آشکار با رژیم صهیونیستی و انتقاد از سیاست‌های استکباری جهانی، بخش مهمی از مواضع فکری و سیاسی وی را تشکیل می‌داد. وی اعتقاد داشت که علما وظیفه دارند در برابر ظلم، اشغالگری و بی‌عدالتی سکوت نکنند و با روشنگری و آگاهی‌بخشی، از حقوق ملت‌های مظلوم دفاع کنند.

یکی از ویژگی‌های برجسته مرحوم مولوی سلمان ندوی، محبت و ارادت عمیق او به اهل‌بیت علیهم‌السلام بود. وی در سخنرانی‌ها، آثار و نشست‌های علمی خود بارها درباره جایگاه اهل‌بیت پیامبر(ص) سخن گفته و با استنادهای تاریخی و علمی، ابعاد مختلف تاریخ اسلام را مورد بررسی قرار داده بود.

وی در آثار و بیانات خود، بارها به مظلومیت اهل‌بیت علیهم‌السلام در دوره بنی‌امیه و بنی‌عباس اشاره کرده و نسبت به گسترش تفکرات ناصبی هشدار داده بود. همچنین واقعه عاشورا و قیام امام حسین علیه‌السلام را یکی از بزرگ‌ترین و سرنوشت‌سازترین رخدادهای تاریخ اسلام می‌دانست و درباره علل، پیامدها و آثار تمدنی نهضت کربلا سخنان و تحلیل‌های متعددی ارائه کرده بود.

مواضع صریح و بی‌پرده وی در برخی مسائل تاریخی و مذهبی، گاه با واکنش و انتقاد برخی جریان‌ها روبه‌رو می‌شد، اما وی همواره بر بیان حقیقت و انجام وظیفه علمی و دینی خود تأکید داشت و از فشارها و مخالفت‌ها هراسی به خود راه نمی‌داد.

حمایت از انقلاب اسلامی و تأکید بر وحدت امت

مولوی سید سلمان حسینی ندوی از جمله علمای اهل‌سنتی بود که با صراحت و شجاعت از انقلاب اسلامی ایران حمایت می‌کرد. وی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) را نقطه عطفی در بیداری امت اسلامی می‌دانست و بر ضرورت وحدت مسلمانان، عزت امت، مقاومت در برابر استکبار جهانی و حمایت از ملت‌های مظلوم، به‌ویژه ملت فلسطین، تأکید فراوان داشت.

وی بارها ارادت و علاقه خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای ابراز کرده و معتقد بود که امت اسلامی باید فراتر از اختلافات مذهبی، بر مشترکات اسلامی، وحدت امت و مقابله با ظلم و استعمار تمرکز کند.

در پی درگذشت مولوی سید سلمان حسینی ندوی، شخصیت‌های برجسته علمی، مذهبی و اجتماعی در هند و دیگر کشورهای اسلامی با صدور پیام‌هایی، رحلت وی را تسلیت گفتند و از خدمات گسترده علمی، دینی و فرهنگی او تجلیل کردند. همچنین در فضای مجازی، هزاران نفر با انتشار پیام‌ها، تصاویر و بخش‌هایی از سخنرانی‌ها و آثار وی، یاد و خاطره این عالم برجسته را گرامی داشتند و برای او طلب مغفرت و علو درجات کردند.

درگذشت مولوی سید سلمان حسینی ندوی، پایانی بر حیات یکی از چهره‌های تأثیرگذار علمی و فکری جهان اسلام بود، اما میراث علمی و فکری او همچنان در قالب کتاب‌ها، سخنرانی‌ها، شاگردان و آثار پژوهشی‌اش زنده خواهد ماند.

اهل علم و اندیشه بر این باورند که خدمات او در عرصه تدریس علوم اسلامی، دعوت دینی، دفاع از وحدت امت، حمایت از مظلومان و ترویج اندیشه بیداری اسلامی، برای سال‌های طولانی الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود و نام وی به‌عنوان عالمی آزاده، شجاع و دغدغه‌مند در حافظه جهان اسلام باقی خواهد ماند.

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