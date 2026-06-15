شیخ حنینه: شناخت راهبردهای دشمن لازمه تقویت جبهه مقاومت است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین سید احسان رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع)، با شیخ غازی حنینه، رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمانان لبنان، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف بر ضرورت شناخت علمی راهبردهای دشمن، تقویت پژوهشهای راهبردی در حوزه مقاومت، نقش تعیینکننده علما در هدایت امت اسلامی و اهمیت وحدت اسلامی در مواجهه با چالشهای منطقهای تأکید کردند.
این نشست به همت گروه و انجمن مطالعات جهانی، منطقهای و بینالملل دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد.
شیخ غازی حنینه در ابتدای این دیدار، ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، این مرکز علمی را از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی در حوزه علوم انسانی و مطالعات دینی دانست.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای رویکردهای پژوهشی در حوزه مقاومت، تأکید کرد: دانشجویان و پژوهشگران، بهویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، باید بخش مهمی از مطالعات خود را به شناخت الگوهای فکری و راهبردی جریانهای معارض اختصاص دهند.
رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمانان لبنان اظهار داشت: یکی از مهمترین پرسشهای پژوهشی امروز این است که دشمن چگونه میاندیشد و برنامهریزی میکند؛ زیرا بسیاری از طرحها و سناریوهای او، هرچند با عناوین جدید مطرح میشوند، در حقیقت بازتولید همان الگوهای گذشته هستند.
در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین رفیعی علوی ضمن خیرمقدم به مهمانان، ابراز امیدواری کرد این نشست زمینه گفتوگوهای علمی و بهرهمندی فکری بیشتر دانشجویان و طلاب را فراهم سازد.
وی با اشاره به مأموریت دانشگاه در توسعه علوم انسانی اسلامی، شرایط کنونی جهان اسلام را مقطعی استثنایی و سرنوشتساز توصیف کرد و گفت: سرعت تحولات، بحرانها و چالشهای پیش روی امت اسلامی در دوره کنونی کمسابقه است و اگر عالمان دینی در این مقطع تاریخی رسالت هدایتگری خود را بهدرستی ایفا نکنند، جامعه اسلامی با آسیبهای جدی مواجه خواهد شد.
رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) با استناد به روایت «عُلَماءُ اُمَّتی کَأنبیاءِ بَنی إسرائیل»، تأکید کرد: عبور موفق از شرایط موجود نیازمند برنامهریزی علمی، فکری و اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان دینی و دانشگاهی است.
وی همچنین با اشاره به تحولات اخیر جهان اسلام و شهادت رهبران برجسته جبهه مقاومت اظهار داشت: هرچند فقدان این شخصیتهای بزرگ، مصیبتی عظیم برای جریان آزادیخواهی است، اما خون مطهر آنان همچون تزریق خونی تازه در رگهای امت اسلامی عمل کرده است.
رفیعی علوی افزود: نمود عینی این تحول در موسم حج اخیر مشهود بود؛ جایی که نگاه مسلمانان سراسر جهان نسبت به مسیر الهی دین دچار تحولی بنیادین شد. همانگونه که در روایات اسلامی آمده است، خون شهید حقیقتها را آشکار میکند و فرهنگ مقاومت امروز بیش از گذشته بهعنوان جلوهای از حیات، عزت و آگاهی امت اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این نشست، شیخ غازی حنینه با تأکید بر جایگاه اهلبیت(ع) در اندیشه اسلامی، مقاومت را نماد عزت، کرامت و استقلال ملتهای مسلمان دانست و تصریح کرد: جهان اسلام در برابر چالشهای پیچیده سیاسی و فرهنگی، بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد.
وی وحدت امت اسلامی را مهمترین پشتوانه مقابله با تهدیدها و حفظ هویت دینی جوامع مسلمان عنوان کرد و با اشاره به تحولات سیاسی منطقه، نسبت به روند عادیسازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.
رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمانان لبنان این رویکردها را در تعارض با آرمانهای امت اسلامی دانست و تأکید کرد: حفظ استقلال فکری، پایبندی به ارزشهای اسلامی و تقویت همگرایی میان ملتها و نخبگان مسلمان، از الزامات عبور از شرایط حساس کنونی است.
وی مقاومت را تنها راه حفظ کرامت امت اسلامی پس از یک قرن تقسیمبندی و استعمارگری غرب در سرزمینهای اسلامی برشمرد.
شیخ غازی حنینه در پایان، جمهوری اسلامی ایران را یکی از مهمترین حامیان آرمانهای جهان اسلام و جریان مقاومت توصیف کرد و بر ضرورت حفظ انسجام، اعتماد متقابل و گسترش همکاریهای علمی، فرهنگی و دینی میان نخبگان و مراکز علمی کشورهای اسلامی تأکید کرد.
این نشست با گفتوگوی استادان و مهمانان حاضر درباره تحولات جهان اسلام، نقش دانشگاهها در تولید دانش راهبردی، مسئولیت اجتماعی نخبگان و جایگاه مقاومت در معادلات منطقهای و بینالمللی و همچنین تبادل هدایای فرهنگی به پایان رسید.
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