روایت صحیح از جنگ باید در اربعین تبیین شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی در نشست ستاد اربعین سازمان اوقاف که با حضور رؤسا و نمایندگان کمیته‌های این ستاد در محل سازمان برگزار شد، با اشاره به وقایع اخیر اظهار داشت: محرم امسال که پس از «رمضان خونین» رقم خورد، جلوه‌ای از محوریت مردمی و مبعوث‌شدگی مردم را به نمایش گذاشت؛ حرکتی که به گفته وی، خنثی‌کننده یکی از مهم‌ترین ابعاد جنگ شناختی بود.

وی با بیان اینکه قدرت نرم در جهان امروز پشتیبان قدرت سخت است، افزود: اگر لشکر و تجهیزات دریایی و زمینی وجود داشته باشد اما پشتوانه قدرت نرم نباشد، آسیب‌پذیری بسیار بالا خواهد بود. ما در عرصه قدرت نرم تاکنون پیروز بوده‌ایم و اربعین امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ همان‌گونه که حجاج ایرانی امسال با عزت در مراسم حج حضور یافتند.

رئیس سازمان اوقاف بر ضرورت «روایتگری صحیح از جنگ» تأکید کرد و پیشنهاد داد: نمایشگاه‌های عکس از جنگ برپا شود، چرا که به گفته او «عکس‌ها سخن می‌گویند» و می‌توانند چهره واقعی دشمن را به تصویر بکشند.

حجت الاسلام خاموشی با اشاره به اینکه «اکنون جبهه حق عِده و عُده دارد»، تصریح کرد: اربعین نشان‌دهنده عِده جبهه حق است و می‌توان بر عمودهای مسیر پیاده‌روی تصاویر شهدا را نصب کرد و سخنرانی‌های رهبر شهید را پخش کرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ولایت فقیه اظهار داشت: ولی فقیه سوم جبهه حق را به‌خوبی هدایت می‌کند و تبیین و بیان مواضع ایشان اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان اوقاف پیشنهاد داد: مواکب به نام خانواده‌های شهدا برپا شود و روشنگری در زمینه ظلم‌های رژیم صهیونیستی در لبنان و غزه مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام خاموشی با اشاره به وعده‌های قرآنی گفت: در اربعین باید این وعده الهی برای مردم تبیین شود که در نهایت، غلبه از آنِ جبهه حق است.

وی افزود: باید برای مردم روشن شود که چرا در جنگ ایستادگی می‌کنیم؛ ما خدا را داریم و خدا همواره در کنار جبهه حق است.

وی در پایان بر ضرورت معرفی کارکرد موقوفات تأکید کرد و گفت: در اربعین باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مردم تابلوهای وقف را ببینند و بدانند موقوفات در چه مسیری هزینه می‌شود.

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