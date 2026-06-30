به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طاهر النونو، مشاور سیاسی رئیس دفتر سیاسی حماس، اعلام کرد که این هیئت در دیدارهای خود بر توقف حملات و نقض‌های مداوم رژیم صهیونیستی در نوار غزه، پایان دادن به عملیات‌های روزانه و تضمین ورود کامل کمک‌های انسانی و اقلام مورد نیاز این منطقه، از جمله تجهیزات بازسازی بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده، تمرکز خواهد کرد.

به گفته النونو، ادامه بررسی نقشه راه تدوین‌شده برای مرحله دوم توافق نیز از محورهای این مذاکرات خواهد بود؛ طرحی که شامل استقرار کمیته اداری، ورود نیروهای حفاظت بین‌المللی و در نهایت خروج کامل نیروهای رژیم صهیونیستی از نوار غزه است. وی تأکید کرد حماس با جدیت به دنبال دستیابی به توافقی است که ضمن پایان دادن به رنج مردم فلسطین، زمینه تحقق حقوق سیاسی آنان و تشکیل دولت مستقل فلسطینی را فراهم کند.

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