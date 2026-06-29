عبدالله عبدالله حملات پاکستان به افغانستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالله عبدالله با انتشار پیامی، حملات اخیر ارتش پاکستان به مناطق مختلف افغانستان، به‌ویژه استان‌های پکتیا، پکتیکا و کنر را به‌شدت محکوم کرد.

وی با اشاره به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان در این حملات، این اقدام را خصمانه توصیف کرد و گفت چنین حملاتی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات موجود نمی‌کند، بلکه موجب افزایش تنش و بی‌اعتمادی میان افغانستان و پاکستان خواهد شد.

عبدالله عبدالله همچنین تصریح کرد که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است توسل به زور و اقدامات نظامی هرگز راه‌حلی پایدار برای حل اختلافات میان کشورها نبوده و تنها بر دامنه بحران‌ها افزوده است.

رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در ادامه بر ضرورت پایبندی به اصول حسن همجواری تأکید کرد و گفت تنها راه برون‌رفت از وضعیت کنونی، گفت‌وگوهای سازنده، احترام متقابل و حل اختلافات از مسیرهای مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک است.

اظهارات عبدالله عبدالله در حالی مطرح می‌شود که حملات هوایی اخیر پاکستان به مناطق مرزی افغانستان با واکنش گسترده شخصیت‌های سیاسی و نهادهای بین‌المللی همراه شده و نگرانی‌ها درباره افزایش تنش‌ها میان دو کشور را تشدید کرده است.

..............

پایان پیام/