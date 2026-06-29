کرزی حملات پاکستان را نقض حاکمیت ملی افغانستان دانست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی با انتشار پیامی، حملات هوایی اخیر ارتش پاکستان به مناطق مسکونی در استان‌های پکتیا، پکتیکا و کنر را به شدیدترین لحن محکوم کرد و آن را تجاوز به حاکمیت ملی افغانستان و اقدامی مغایر با قوانین و موازین بین‌المللی دانست.

وی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان این حملات، برای جان‌باختگان طلب رحمت الهی و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد.

کرزی همچنین تأکید کرد که تداوم سیاست‌های نظامی و امنیتی پاکستان نه‌تنها کمکی به حل بحران‌های منطقه نمی‌کند، بلکه به تشدید بی‌اعتمادی و ناامنی میان دو کشور دامن می‌زند. وی از دولت پاکستان خواست به جای ادامه سیاست‌های ستیزه‌جویانه و برخورد دوگانه با پدیده افراط‌گرایی، روابط خود با افغانستان را بر پایه حسن همجواری، احترام متقابل و اصول پذیرفته‌شده بین‌المللی تنظیم کند.

اظهارات رئیس‌جمهور پیشین افغانستان در حالی مطرح می‌شود که حملات هوایی ارتش پاکستان به مناطق مرزی این کشور با موجی از واکنش‌های داخلی و خارجی روبه‌رو شده است. پیش‌تر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرده بود که در این حملات دست‌کم ۲۸ غیرنظامی کشته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان هستند.

این گزارش، ادعای مقام‌های پاکستانی مبنی بر هدف قرار دادن مراکز وابسته به گروه‌های مسلح را زیر سؤال برده و نشان می‌دهد که قربانیان اصلی این حملات را غیرنظامیان تشکیل داده‌اند.

از سوی دیگر، جماعت‌الاحرار نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تمامی نیروها و توان عملیاتی این گروه در داخل خاک پاکستان مستقر است و برای انجام عملیات نظامی نیازی به استفاده از خاک افغانستان ندارد. این گروه ضمن رد ادعاهای اسلام‌آباد، حملات هوایی به افغانستان را محکوم کرد.

همچنین مقام‌های طالبان نیز با رد اتهامات پاکستان درباره استفاده گروه‌های مخالف از خاک افغانستان، حملات ارتش پاکستان را «تجاوزکارانه» و «جنایت علیه غیرنظامیان» توصیف کرده و خواستار توقف چنین اقدامات نظامی شده‌اند.

افزایش محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به این حملات، بار دیگر تنش‌های امنیتی میان کابل و اسلام‌آباد را در کانون توجه قرار داده و نگرانی‌ها درباره پیامدهای انسانی و امنیتی این درگیری‌ها در مناطق مرزی را افزایش داده است.

.....................

پایان پیام/