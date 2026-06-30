دستور وزیر ارتباطات عراق برای پوشش اینترنت رایگان در مسیر بغداد-کربلا در ایام اربعین

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مصطفی جبار سند، وزیر ارتباطات عراق، روز سه‌شنبه دستور داد تا در راستای تسهیل امور زائران در ایام زیارت اربعین، سراسر مسیر بغداد به سمت کربلای معلی به اینترنت رایگان مجهز شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، بر اساس بیانیه وزارت ارتباطات عراق، مصطفی جبار سند دستور داده است تا با هماهنگی و همکاری شرکت «فایبر ایکس»، پوشش کامل و رایگان اینترنت در طول مسیر بغداد-کربلا برای زائران اربعین فراهم شود.

وزیر ارتباطات عراق نیز با انتشار مطلبی در صفحه رسمی خود در فیس‌بوک تصریح کرد: بر اساس توافق به دست آمده در نشستی که امروز با مدیران شرکت فایبر ایکس به نمایندگی سیف عباس برگزار شد، مقرر گردید که این شرکت پوشش اینترنت مجانی را در طول مسیر ارتباطی بغداد به کربلا در ایام پیاده‌روی اربعین تامین کند.

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