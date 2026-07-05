به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهر نجف اشرف که همواره مقصد نهایی بسیاری از شیعیان برای تشییع و دفن در جوار حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) و آرامستان وادی‌السلام بوده است، این روزها خود را برای میزبانی از مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای آماده می‌کند.

نجف در حال و هوای عزا

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، راه‌های منتهی به حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع) دیگر حال‌وهوای روزهای عادی را ندارد. پرچم‌های سیاه بر فراز ساختمان‌ها برافراشته شده، ایست‌های بازرسی گسترش یافته و نیروهای خدمات شهری شبانه‌روز در حال آماده‌سازی مسیرها هستند.

هم‌زمان، نیروهای امنیتی در سطح شهر نجف اشرف به‌طور مستمر در حال گشت‌زنی هستند تا مقدمات برگزاری مراسمی را فراهم کنند که مقام‌های عراقی انتظار دارند میلیون‌ها نفر در آن حضور یابند.

در اطراف حرم علوی، رفت‌وآمد زائران با فعالیت‌های گسترده برای آماده‌سازی مراسم در هم آمیخته و گفت‌وگوهای زائران و شهروندان بیش از هر چیز حول مراسم تشییع پیش‌رو می‌چرخد.

با وجود تجربه نجف و کربلا در مدیریت مراسم‌های میلیونی به‌ویژه در ماه‌های محرم، صفر، رجب و شعبان، بسیاری این مراسم را رویدادی کم‌سابقه و استثنایی می‌دانند.

شهید امت

شماری از شهروندان نجف در گفت‌وگو با رسانه‌ها، دیدگاه خود را درباره این مراسم و اهمیت آن بیان کردند.

«ابوعباس» یکی از شهروندان نجفی، گفت که آیت‌الله العظمی خامنه‌ای از امت اسلامی دفاع کردند و به جهان نشان دادند که در مسیر اهل‌بیت(ع) حرکت می‌کنند و به همین دلیل شایسته مقام شهادت هستند.

وی افزود که برگزاری مراسم تشییع در عراق با استقبال گسترده روبه‌رو شده، زیرا ایشان از مراجع شیعه بودند و در برابر آمریکا و ستمگران تسلیم نشدند.

طاهر محمد نیز شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را شهید امت اسلامی توصیف کرد و گفت که ایشان، عمر خود را در خدمت اسلام و مبارزه با ستمگران سپری کردند و مردم نجف و کربلا افتخار می‌کنند که میزبان پیکر ایشان باشند.

«ابوکرار» دیگر شهروند نجفی، نیز با اشاره به جایگاه آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، برگزاری مراسم تشییع ایشان در عراق را مایه افتخار شهر خود دانست و حضور در این مراسم را وظیفه‌ای دینی برای بسیاری از پیروان وی توصیف کرد.

بغداد نیز در انتظار مراسم

در بغداد نیز این مراسم با استقبال و توجه افکار عمومی روبه‌رو شده است. شماری از شهروندان پایتخت عراق اعلام کرده‌اند که برای حضور در مراسم تشییع راهی نجف یا کربلا خواهند شد.

به گفته آنان، این مراسم تنها یک آیین وداع نیست، بلکه از جنبه‌های دینی و نمادین نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

پیش‌بینی حضور میلیونی

این آماده‌سازی‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که مقام‌های عراقی اعلام کردند پیکر شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه وارد عراق خواهد شد و طی برنامه‌ای که کمتر از ۲۴ ساعت به طول می‌انجامد، مراسم تشییع در نجف و کربلا برگزار و سپس پیکر به ایران بازگردانده می‌شود.

سرتیپ «سعد معن» رئیس هسته اطلاع‌رسانی امنیتی عراق، اعلام کرد که برآوردهای اولیه از حضور میلیون‌ها نفر در این مراسم حکایت دارد و دستگاه‌های امنیتی و خدماتی آخرین مراحل اجرای طرح جامع مدیریت جمعیت و تأمین امنیت را به پایان رسانده‌اند.

وی افزود: مراسم تشییع تنها در استان‌های نجف و کربلا برگزار خواهد شد و به دلیل محدودیت زمانی، بغداد میزبان این مراسم نخواهد بود.

هماهنگی تهران و بغداد

در همین راستا، «علی‌اکبر پور جمشیدیان» دبیر کمیته ملی تشییع، پیش‌تر اعلام کرده بود که بیش از یک میلیون شهروند عراقی برای حضور در مراسم ثبت‌نام کرده‌اند و همچنین ۱۲۰ نماینده پارلمان عراق خواستار برگزاری مراسم تشییع در این کشور شده‌اند.

وی همچنین از تشکیل کمیته‌ای مشترک برای هماهنگی میان ایران و عراق خبر داد و گفت که مراسم استقبال رسمی از پیکر رهبر شهید با حضور نخست‌وزیر عراق و شماری از مقام‌های ارشد، در فرودگاه نجف یا بغداد برگزار خواهد شد.

پیش‌تر نیز سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به بغداد اعلام کرده بود که تهران و بغداد در حال هماهنگی درباره سازوکار برگزاری مراسم تشییع شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در عتبات مقدس عراق هستند.

انتخاب شهرهای نجف و کربلا به‌عنوان محل برگزاری این مراسم با توجه به جایگاه ویژه این دو شهر در میان شیعیان جهان صورت گرفته است. شهرهایی که سالانه میزبان میلیون‌ها زائر در مناسبت‌های بزرگ مذهبی هستند و تجربه گسترده‌ای در مدیریت اجتماعات میلیونی دارند.

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