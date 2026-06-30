آمادگی ١٧٠٠ مسجد شهر تهران برای پذیرایی از میهمانان مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام حمیدرضا دانایی معاون فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران اظهار داشت: با توجه به اینکه بخشی از ظرفیت های خادمی و خدمت رسانی مهمانان رهبر شهید به مساجد استان تهران واگذار شده، تمام مساجد دارای ظرفیت و امکانات لازم، با مدیریت و حضور امام جماعت مسجد، از میهمانان و زوار شهرستانی پذیرایی می کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد افزود: شهر تهران دارای یک هزار و ۸۰۰ مسجد است که قریب هزار و ۷۰۰ مسجد، با اختصاص ۸۴۶ هزار متر مربع آماده پذیرایی و اسکان زائران و میهمانان مراسم تشییع امام شهید، هستند.

دانایی با اشاره به قرار گرفتن ۶١ مسجد در مسیر تشییع، اعلام کرد: این مساجد با ارائه خدمات در قالب مساجد موکب محور، با ارائه خدمات تغذیه، امدادی، درمانی و نگهداری کودکان و سالمندان در خدمت شرکت کنندگان مراسم تشییع هستند.

وی عنوان داشت: برای جلوگیری از اختلالات احتمالی تنها با مجوز مرکز رسیدگی به امورمساجد استان تهران می‌توان از اسکان مساجد برخوردار شد.

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