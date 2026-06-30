دعوت جامعه الزهرا(س) از مردم برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه الزهرا(س) در پیامی از مردم حماسی و فهیم ایران اسلامی برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید دعوت کرد.
متن بیانیه جامعه الزهرا علیهاالسلام بدین شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
مردم مؤمن، شریف و انقلابی استان قم
سلام علیکم
در آستانه برگزاری آیین باشکوه تشییع و تکریم مقام والای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدّظلّهالعالی)، جامعهالزهراء علیهاالسلام، به نمایندگی از بانوان فرهیخته، دغدغهمند و انقلابی این دیار، از عموم مردم شریف دعوت مینماید تا با حضوری باشکوه، آگاهانه و مسئولانه، در این صحنه عظیم اجتماعی و معنوی مشارکت کنند.
بیتردید، این اجتماع تنها یک همراهی آیینی نیست، بلکه تجلی عینی پیوند ایمان، ولایتمداری و هویت انقلابی مردم قم است؛ حضوری که جلوهای ماندگار از همبستگی اجتماعی و وفاداری تاریخی این دیار به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش خواهد گذاشت.
در این مسیر نورانی، از همه خانوادهها، بهویژه بانوان و کنشگران اجتماعی، دعوت میشود با روحیه کرامت، ایثار و مسئولیتپذیری، در پویش مردمی «هر خانه یک موکب» مشارکتی فعال و اثرگذار داشته باشند؛ پویشی که میتواند جلوهای از فرهنگ ناب میزبانی، اکرام و خدمترسانی را در گسترهای مردمی و فراگیر به نمایش بگذارد.
همچنین شایسته است با گشودن درهای خانهها و دلها، زمینه پذیرایی شایسته از میهمانان این آیین فراهم شود تا فرهنگ «مهماننوازی مؤمنانه»، «همیاری اجتماعی» و «میدانداری مسئولانه» در قالب یک حرکت جمعی، منسجم و اثرگذار، به زیباترین شکل متجلی گردد.
امروز بیش از هر زمان، نقشآفرینی مردم معنا مییابد؛ هر ایرانی، در هر جایگاه اجتماعی، میتواند با گامی هرچند کوچک اما مؤثر، سهمی ماندگار در شکوه، نظم و کرامت این مراسم عظیم داشته باشد و تصویری روشن، منسجم و الهامبخش از همدلی و همراهی مردم قم به یادگار بگذارد؛ تصویری که انشاءالله مورد رضایت حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجه الشریف) و رضایت الهی قرار گیرد.
بیتردید، همانگونه که مردم قم در سالهای متمادی، بهویژه در مناسبتهای مرتبط با قیام نوزدهم دی، جلوههای ماندگاری از وفاداری، بصیرت و پیوند عمیق خود با رهبری انقلاب را به نمایش گذاشتهاند، امروز نیز این سرمایه اجتماعی در قالب حضوری مسئولانه، منسجم و اثرگذار استمرار خواهد یافت.
از درگاه خداوند متعال، عزت، توفیق و قبولی این خدمت صادقانه را برای همگان مسئلت مینماییم.
والسلام علیکم و رحمةالله
سیده زهره برقعی
مدیر جامعهالزهراء علیهاالسلام
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