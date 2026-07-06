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گاردین در گزارش از مراسم تشییع رهبر شهید: حضور میلیون‌ها نفر و شعار همگانی باید برخاست

۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۲
کد مطلب: 1836276
گاردین در گزارش از مراسم تشییع رهبر شهید: حضور میلیون‌ها نفر و شعار همگانی باید برخاست

روزنامه گاردین در بازتاب تشییع میلیونی در تهران، حضور پرشکوه مردم با پرچم‌های «باید برخاست» را جلوه‌ای بی‌نظیر از انسجام ملی در برابر فشارهای غرب توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گاردین با اشاره به حضور میلیونی مردم در خیابان‌های تهران نوشت که سیل جمعیت سیاه‌پوش با پرچم‌هایی که روی آن شعار «باید برخاست» نقش بسته بود، به‌نوعی پاسخی نمادین به جنگی تلقی می‌شد که در فوریه توسط دونالد ترامپ علیه ایران آغاز شده بود. این حضور گسترده، به‌عنوان نمادی از انسجام ملی در برابر فشارهای خارجی می‌باشد.

این پایگاه خبری ادامه داد مسیر تشییع از میدان انقلاب تا میدان آزادی مملو از جمعیتی بود که از ساعات اولیه صبح با متروهای فشرده و پر از ازدحام خود را به مرکز شهر رسانده بودند. عزاداران با حمل تصاویر رهبر شهید و سر دادن شعارهایی مبنی بر جایگاه والای ایشان در پیشگاه الهی، اتمسفری آکنده از سوگ و انتقام‌جویی ایجاد کردند.  

 گاردین نظم مراسم را موفقیت‌آمیز توصیف کرد و بیان داشت در این میان، نظم بی‌سابقه‌ی مراسم که بدون تلفات برگزار شد به‌عنوان یک موفقیت تشکیلاتی برای نیروهای داوطلب و نهادهای دولتی در میانه بحران می‌باشد.

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