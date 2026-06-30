سازمان همکاری اسلامی حملات اسرائیل به سوریه را به شدت محکوم کرد/ تأکید بر حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان همکاری اسلامی، حملات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه را محکوم کرده و خواستار توقف آن شده است.

دبیرخانه عمومی سازمان همکاری اسلامی (OIC) روز سه‌شنبه با شدیدترین لحن، حملات و تجاوزات مکرر رژیم اشغالگر به خاک سوریه را محکوم و تأکید کرد که این اقدامات نقض آشکار حاکمیت سوریه و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه است.

سازمان مزبور در بیانیه خود، حملات مداوم اشغالگران به سوریه و تلاش‌هایشان برای تضعیف امنیت و ثبات آن و کارشکنی در تلاش‌ها برای برقراری امنیت و ثبات در کل منطقه را محکوم و بار دیگر بر حمایت و همبستگی خود با سوریه، حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی آن تأکید کرد.

نیروهای اشغالگر اسرائیلی روز یکشنبه وارد روستای عابدین در حومه غربی درعا (جنوب سوریه) شدند و روستا و اطراف آن را با مسلسل و گلوله‌های توپخانه خود هدف قرار دادند که باعث متواری شدن برخی از ساکنان به سمت روستاهای مجاور شد.

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