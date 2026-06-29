ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه؛ دمشق خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی سوریه اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با شلیک گلوله‌های توپخانه و تیراندازی از بالگرد، روستای عابدین و مناطق اطراف آن در حومه غربی درعا را هدف قرار داد. این حملات خساراتی به اراضی کشاورزی وارد کرد و موجب مهاجرت محدود شماری از ساکنان به روستاهای اطراف شد. همزمان، جنگنده‌ها، بالگردها و پهپادهای رژیم صهیونیستی به پرواز خود بر فراز استان‌های درعا و قنیطره ادامه دادند.

بر اساس این گزارش، نیروهای رژیم صهیونیستی روز گذشته نیز از پایگاه «الجزیره» وارد روستای عابدین شده بودند که با واکنش ساکنان و مسدود شدن مسیرهای منتهی به روستا مواجه شدند. همچنین نیروهای اشغالگر ضمن تیراندازی به سمت غیرنظامیان و شلیک گلوله‌های منور در منطقه حوض الیرموک، پس از ساعاتی از منطقه عقب‌نشینی کردند. مسئولان دفاع مدنی جنوب سوریه اعلام کردند این حملات تلفات جانی نداشته، اما موجب ایجاد رعب و وحشت و آوارگی موقت برخی خانواده‌ها شده است.

وزارت امور خارجه سوریه نیز با صدور بیانیه‌ای، تجاوزهای اخیر رژیم صهیونیستی در استان‌های قنیطره و درعا را به‌شدت محکوم و تأکید کرد که این اقدامات نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، مغایر با حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل متحد و توافقنامه جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ است. دمشق از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست با انجام اقدامات لازم، به این تجاوزهای مکرر پایان داده و اجرای توافقنامه جداسازی نیروها و احترام به حاکمیت سوریه را تضمین کنند.

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