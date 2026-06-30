به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سیدعلی خوش نظر در مجلس عزاداری قبل از نماز مغرب و عشا در حرم بانوی کرامت، با اشاره به سنت ابتلا و امتحان در زندگی انسان، اظهار داشت: خدای متعال برای انسان‌های کافر سالی یک یا دو بار ابتلا قرار می‌دهد، اما امام صادق علیه‌السلام فرمودند که مؤمنان حداقل هر چهل روز یک بار مبتلا می‌شوند.

وی با بیان اینکه هر چه ایمان انسان بالاتر می‌رود، شدت ابتلائات بیشتر و زمان آن کاهش می‌یابد، گفت: این قاعده برای جامعه ایمانی نیز جاری است؛ هر چه حاکمیت توحیدی به قله خود نزدیک‌تر می‌شود، ابتلاات سخت‌تر و پیاپی‌تر می‌شود.

خوش نظر با بیان اینکه خداوند برای رسیدن جامعه ایمانی به قله حاکمیت حق، آن را به دشمن مبتلا می‌کند، افزود: قرآن می‌فرماید «شدیدترین دشمنان مؤمنان، یهود هستند» و تنها راه ایستادگی در برابر این دشمن مقاومت مجاهدانه است.

وی دشمن‌شناسی را مهم‌ترین مبحث در نظام تربیتی اسلام دانست و خاطرنشان کرد: امام صادق علیه‌السلام فرمودند که تفاوت مکتب ما با بنی‌امیه در این است که ما دوست و دشمن را به مردم می‌شناسیم، اما آنان فقط دوست را معرفی می‌کنند.

سخنران حرم مطهر به نقل از مرحوم آیت‌الله حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، بیان کرد: در دوران رضاخان پهلوی، ایشان در منبر خود از شمر بن ذی‌الجوشن و مختصات دشمنان اهل بیت سخن می‌گفتند. رضاخان به ایشان پیغام داد که اگر باز هم از شمر سخن بگوید، خودش با چکمه‌هایش بر سینه ایشان خواهد نشست و گفت «خودم شمرم». این نشان می‌دهد که دشمنان، همواره از افشای ویژگی‌های خود توسط علما و مبلغان دینی می‌ترسند.

خوش نظر با اشاره به فرمایش امام عسکری علیه‌السلام، تصریح کرد: حضرت فرمودند «ضعیف‌ترین دشمن از نظر کید، کسی است که دشمنی خود را آشکار کند». امروز دشمنان ما با جنایت‌های آشکار خود، در اوج ضعف قرار دارند و به تاریخ انقضای خود نزدیک می‌شوند. اراده خداوند بر این تعلق گرفته است که نور خود را تمام کند و کافران را نابود سازد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به داستان حضرت موسی(ع) و فرعون، گفت: وقتی فرعون با تمام تجهیزات خود به دنبال موسی آمد و دریا مانع شد، برخی از بنی‌اسرائیل گفتند «ما هلاک شدیم». اما موسی(ع) با ایمان به نصرت خدا فرمود: «إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ». خداوند دستور داد عصا را به آب بزن و همان مانع، راه عبور موسی و محل هلاکت فرعونیان شد. محاسبات خدا با محاسبات مادی متفاوت است. اعتماد ما به خداست، نه به تجهیزات.

وی در پایان با اشاره به فرمایش رهبری معظم انقلاب، گفت: رهبر فرمودند تا اینجای نبرد، پیروز قطعی مردم ایران‌اند. اما ما می‌گوییم «جنگ جنگ تا برچیده شدن فتنه» و تا نابودی اسرائیل غاصب و عقب‌نشینی ذلیلانه آمریکا از منطقه، به مدد اهل بیت علیهم‌السلام ادامه خواهیم داد. در این مسیر، توسل و اشک، جاده را برای ما هموار می‌کند.

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