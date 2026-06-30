حمایت شورای عالی ستایشگری استان قم از بیانیه اعضای مجلس خبرگان رهبری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای عالی ستایشگری استان قم با صدور بیانیه ای ضمن تجدید بیعت با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، حمایت قاطع خود را از بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعلام کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت وفادار و قهرمان ایران

با سلام و عرض تسلیت شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران باوفایش و در آستانه تشییع پیکر پاک قاعد عظیم الشأن شهید آیت الله العظمی امام خامنه ای قدس سره الشریف، ضمن تجدید بیعت با خلف صالح ایشان، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه ای مد ظله العالی، ضمن تشکر از زحمات ارزشمند هیئت مذاکره کننده، حمایت قاطع خود را از بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری اعلام می داریم و همانگونه که از ابتدای جنگ تحمیلی سوم در میادین و خیابان ها همدوش و خدمتگزار شما ملت شریف و انقلابی بوده ایم،تا زمانی که لازم باشد خواهیم ایستاد و تا تحقق کامل فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی از پای نخواهیم نشست.

شورای عالی ستایشگری استان قم

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