به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رویداد بزرگ «حبیب ایران» با برگزاری مجلس باشکوه بزرگداشت شهادت مظلومانه قائد عظیمالشأن، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدسسره) و خانواده شهید ایشان، بهصورت همزمان در ۸۶ نقطه از سراسر کشور در عصر روز پنج شنبه ۲۵ تیرماه برگزار شد. این مراسم در تهران با اجرای استاد حاج سید علی سادات رضوی و تلاوت آیاتی از کلامالله مجید توسط قاری بینالمللی، مهدی عادلی در مسجد امام صادق(ع) آغاز گشت تا جلوهای از همافزایی ملی در خانواده بزرگ ستایشگری به نمایش درآید.
در این آیین سراسری که با همت هیئت های جناب حبیب ابن مظاهر؛ بنیاد دعبل خزاعی شکل گرفت، شرکتکنندگان در ۸۶ هیئت منتخب کشور، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن رهبر شهید و خانواده ایشان، با مرثیهسراییِ ذاکران اهلبیت(ع) حاج احمد نیکبختیان، حاج علی عشرتی، استاد حاج مرتضی طاهری و حاج مهدی غیاثی، فضای جامعه را به عطر یاد شهدای مسیر ولایت معطر کردند. این حرکت منسجم، نقطه آغازی برای بازتعریف کنشگری جامعه ستایشگری در گام دوم انقلاب اسلامی بود.
در مراسم محوری تهران که با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین حسینی قمی برگزار شد، جایگاه رفیع علمای دین در عصر غیبت تبیین گردید و شهید آیتالله العظمی خامنهای از برجستهترین مصادیق علمای ربانی و مدافعان مکتب اهلبیت(ع) معرفی شدند. این مجلس با حضور چهرههای برجسته سیاسی و فرهنگی از جمله محسن مومنی شریف (رییس سابق حوزه هنری و فعال فرهنگی ) دکتر مهدی اسماعیلی (وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی)، سردارحسین فدوی (از فرماندهان سپاه پاسداران)، حاج محمود لولاچیان، حجتالاسلام والمسلمین باباخانی (رئیس سازمان هیئت و تشکلهای دینی)، حجتالاسلام والمسلمین امرودی (مدیرعامل جامعه تعلیمات اسلامی) حجت الاسلام محمد رضا زایری (فعال فرهنگی و مدیر مسوول ماهنامه خیمه )حسین فرحبخش (تهیهکننده و کارگردان) و پیام ابراهیمپور (تهیهکننده) مزین شد. همچنین این محفل، میعادگاه پیشکسوتان و بزرگان جامعه ستایشگری از جمله حاج غلامعلی سماواتی، حاج احمد چینی، حاج علی انسانی، حاج مصطفی مشایخی، حاج احمد صالحی خوانساری، حاج محمود تاری، حاج اصغر بادینفکر، حاجآقا حسینیمجد و حاجآقا فیاض و نمایندگان سازمان بسیج مداحان تهران بزرگ و خانه مداحان اهلبیت(ع) بود.
در پایان این آیین، عهدنامهای که متن آن بهطور همزمان در ۸۶ هیئت «حبیب» در سراسر کشور قرائت شد، در تجدید میثاق با آرمانهای ولایت ارائه گردید. این عهدنامه بر محورهای کلیدی همچون «تبیین فلسفه ستایشگری؛ از عاطفه تا خرد»، «میثاق بایدها؛ نقشه راه عملیاتی»، «منشور نبایدها؛ خطوط قرمز ستایشگری» و «عهد نهایی؛ تعهد سربازی» تأکید داشت.
این بیانیه، رویداد «حبیب ایران» را صرفاً یک گردهمایی آیینی ندانست، بلکه آن را نقطه عزیمت جامعه ستایشگری به سوی «کنشگری راهبردی» و «تمدنسازی هیئتمحور» معرفی کرد. در این چارچوب، هیئت نه فقط محفل عاطفه، بلکه کانون جهاد تبیین، هدایت، تربیت و روشنگری تعریف شد.
در این عهدنامه، جامعه ستایشگری تصریح کرد که مداحی و ذاکری نباید در سطح برانگیختن احساسات متوقف بماند، بلکه باید با تکیه بر هنر، اندیشه و معرفت، میان عواطف پاک انسانی و حقیقت متعالی دین پیوند برقرار کند. بر همین اساس، «جهاد تبیین» به عنوان یکی از وظایف ذاتی ستایشگران در تراز مکتب اهلبیت(ع) مورد تأکید قرار گرفت.
از دیگر محورهای برجسته این میثاق، موضعگیری صریح نسبت به سکولاریسم در هیئتها و تأکید بر هویت انقلابی، اجتماعی و امتمحور مجالس اهلبیت(ع) بود. بر اساس این بیانیه، هیئت تراز انقلاب، نمیتواند نسبت به مسائل روز امت اسلامی، آرمانهای انقلاب و نیازهای واقعی جامعه بیتفاوت باشد.
رویداد «حبیب ایران» در عمل شبکهای از کنشگری فرهنگی و معرفتی را در ۸۶ نقطه کشور فعال کرد؛ شبکهای که هدف آن تقویت پیوند میان هیئت، تبیین، تربیت نسل مؤمن و صیانت از شأن ستایشگری در گام دوم انقلاب اسلامی است.
در بخش پایانی این عهدنامه نیز شرکتکنندگان با بیانی حماسی بر استمرار مسیر ولایت، خونخواهی شهدای راه حق و پاسداری از مکتب حسینی تأکید کردند و هیئت را کانونی برای امیدآفرینی، اخوت، ایثار و آمادگی برای ساختن آیندهای روشن در مسیر انقلاب اسلامی دانستند.
آیین «حبیب ایران» و طنین سراسری این عهدنامه نشان داد که هیئت، اگر در مدار معرفت، تبیین و ولایت حرکت کند، میتواند به یکی از اثرگذارترین کانونهای انسانسازی، جامعهپردازی و تمدنسازی در ایران اسلامی تبدیل شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما