به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی فرمانداری پاوه اعلام کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر شهیدان والامقام، پاسداران «خالد خالدی‌نیا» و «برهان کریسانی» که در حمله تروریستی به شهادت رسیدند، امروز چهارشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان پاوه برگزار می‌شود.

خبر روابط عمومی فرمانداری پاوه آمده است: مردم قدرشناس و شهیدپرور شهرستان پاوه چهارشنبه میزبان پیکرهای پاک دو تن از فرزندان غیور خود خواهند بود که در مسیر پاسداری از آرمان‌های انقلاب و امنیت کشور، جان خویش را فدای امنیت پایدار کردند.

بر اساس این گزارش، آیین تشییع پیکر مطهر شهیدان والامقام، پاسداران «خالد خالدی‌نیا» و «برهان کریسانی» رأس ساعت ۸ صبح از «سه‌راهی ارشاد» آغاز خواهد شد و پیکر این شهیدان گرانقدر جهت تدفین و آرام گرفتن در ابدیت، به سمت «آرامستان ملامقصود» تشییع می‌گردد.

روابط عمومی فرمانداری پاوه ضمن دعوت از عموم مردم شریف شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و اقشار مختلف جامعه جهت شرکت در این مراسم باشکوه، تأکید کرد: حضور مردم در این آیین، تجدید بیعتی دوباره با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و ادای احترامی به مقام شامخ شهدایی است که امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون مجاهدت‌های بی‌دریغ آنان است.

شهیدان «برهان کریسانی» و «خالد خالدی‌نیا» در جریان یک اقدام تروریستی و ناجوانمردانه شامگاه دوشنبه در پاوه به شهادت رسیدند.

شهرستان پاوه ۶۴۰ شهید، ٨۷۵ جانباز و ۲۷ آزاده سرافراز را تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرده است.

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