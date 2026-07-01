به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه تشییع تاریخی مجاهد بزرگ و رهبر شهید انقلاب اسلامی و در ادامه سلسله‌نشست‌های میراث رهبر شهید اُمت، نشست ویژه «میراث فکری و معنوی رهبر شهید امت» در خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا برگزار می‌شود.

در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین امین اسدپور، استاد سطوح عالی حوزه و پژوهشگر عرصه تمدن و دکتر سهیل اسعد، مبلّغ دینی و فعال رسانه‌ای آرژانتینی، به بررسی ابعاد مختلف تاثیرات فکری و معنوی شخصیت و دیدگاه‌های رهبر شهید بر اُمت اسلام و مردم دیگر ملل خواهند پرداخت.

این نشست روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۰۰، در سالن جلسات خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند پخش زنده این نشست را از طریق آپارات خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا دنبال کنند.

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