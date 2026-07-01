به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز رسانه مجلس اطلاعیهای درباره قطع گفتوگوی تلویزیونی قالیباف رئیس مجلس و رئیس هیات مذاکره کننده ایران منتشر کرد.
متن اطلاعیه مرکز رسانه مجلس به شرح زیر است:
«به اطلاع هم وطنان عزیز میرساند در راستای اجرای امر رهبری معظم انقلاب مبنی بر پیگیری شروط مشخص شده در یادداشت تفاهم اسلام آباد، جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس قوه مقننه و رئیس هیات مذاکره کننده کشورمان برای ارائه گزارش به مردم، گفتوگویی تببینی را طبق هماهنگی با سازمان صداوسیما انجام دادند که این گفتوگو بیش از ۲ ساعت قبل از زمان پخش به آن سازمان تحویل داده شد؛ اما متاسفانه پخش این گفتوگو از میانه آن متوقف شد.
این در حالی است که این گفتوگو به شکل ضبطی بوده و کمترین وظیفه مسئولین سازمان صداوسیما این بود که اگر خلاف رویهها تصمیم به عدم پخش بخشی از گفتوگو داشتند، آن را با این مرکز هماهنگ میکردند.
شایان ذکر است موضوعات پخش نشده شامل پاسخ به ادعای کذب بازرسی آژانس از سایت های هستهای ایران، جزئیات پیگیری آزادسازی اموال بلوکه شده، اعتبار ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی در متن تفاهم، روشنگری درباره دروغ پردازی های ترامپ و تبیین پیام راهبردی رهبرمعظم انقلاب در ۲۸خرداد است.»
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