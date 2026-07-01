به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: عراق همانند ایران، در حال آماده‌سازی برای برگزاری مراسم تشییع باشکوه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای است.

سید عباس عراقچی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در جریان سفرم به بغداد، با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و دیگر مقامات عالی‌رتبه عراق دیدار و گفت‌وگو کردم.»

وزیر امور خارجه افزود: «عراق نیز همانند ایران، در حال آماده‌سازی برای برگزاری مراسم تشییع باشکوه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای است؛ رویدادی که بی‌تردید در تاریخ ماندگار خواهد شد و پیوندهای عمیق میان دو ملت ایران و عراق را بیش از پیش تحکیم خواهد بخشید.»

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