به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- بعد از درخواست های مکرر اقشار مختلف از کشور عراق اعم از علما، فرهیختگان جمعی از نمایندگان مجلس عراق و عشایر این کشور پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی روز ۱۷ تیرماه در شهرهای نجف و کربلا تشییع می شود.
مردم عراق، شهید امام خامنه ای را تنها رهبر انقلاب اسلامی نمی دانند بلکه آنها استقلال امروز خود را و اخراج اشغالگران آمریکایی از خاک عراق را مدیون راهبردها و هدایت های رهبر شهید می دانند از این رو برای ادای احترام و قدردانی از امام شهید و اعلام بیعت با ولی فقیه و رهبر جدید انقلاب اسلامی به استقبال از پیکر شهید رهبر انقلاب می روند.
در همین راستا « محمد صادق الهاشمی» نویسنده عراقی یادداشتی نوشته است:
چه اتفاق بزرگی برای عراق که در ادامه ی تاریخ پرافتخار خود، میزبان پیکر مطهّر شهید امام خامنهای (قدّس سرّه) باشد؛ پیکری که به سرزمین کربلا میآید، همان سرزمینی که جدّ او امام حسین (ع) در آن به شهادت رسید. آرزوی هر انسان شریف آن است که با حضور در این تشییع در یاری حق سهمی داشته باشد؛ حضوری که پیامی بزرگ و سرشار از معانی بلند و والا در خود دارد و ارزشهایی را زنده میکند که بیتردید، غیرتمندان با مشارکت و همراهی خود آن را به نمایش میگذارند؛ مشارکتی که معنای نصرت و وفاداری به مذهب حق را در خود دارد.
امام خامنهای(قدّس سرّه)، در قامت یک شهید به سوی شما آمده که ندا سر میدهد: «هل من ناصر ینصرنی»؟
این پیکر گرامی و مقدس به عراق میرسد؛ اما امام خامنهای (قدّس سرّه) تنها با پیکر پاک خود نمیآید، بلکه با روح، راه، انقلاب، پیام، ارزشها، خون و فداکاریهای خود به هر خانه شریف عراقی قدم میگذارد، تا خون او با خون جدّش امام حسین (ع) درآمیزد؛ همان خونهایی که شکوه انقلاب حسینی، ارزشها و اصالت آن را زنده کرد. این خون، بهراستی خون رسالتمند و انقلابی را در رگهای عراقیان جاری خواهد ساخت و نهضت تشیع، گستره آن، حقوق آن و جهاد آن را با یاد کاروانهای شهیدان نیکسرشت شیعه اهلبیت (ع) زنده خواهد کرد.
پیکر امامِ شهید، امام خامنهای(قدّس سرّه)، در حالی به خاک میرسد که شرافت رسالت را با خود دارد؛ رسالتی که آن را با خون پاک خود به حوزهها و شیعیان عراق و همه غیرتمندان میرساند، تا شاهد و شهیدی بر تداوم راه او در مقابله با ظلم، تاریکی و استکبار باشد. این خونی است که آمریکا با جنایتی علیه مقام والای مرجعیت بر زمین ریخت و از همه خطوط قرمز انسانیت و احترام به علم و علما عبور کرد. بیتردید، شما با حضور خود پرچم او را برافراشته خواهید کرد و شایسته این کار هستید.
جامعه شیعه عراق، با همه وزن اجتماعی، اجزا، نخبگان، علما و مراجع بزرگ خود، با هدف قرار گرفتن امام خامنهای (قدس سره) مورد تعرض قرار گرفته است. شایسته است این جامعه بزرگ، مخالفت خود را با آن جنایت اعلام کند؛ تا از تکرار آن، ردّ وقوع آن و محکوم کردن اقدامی که کرامت، آینده، امنیت و حاکمیت تشیع را جریحهدار کرده است، جلوگیری شود.
شیعیان عراق اهل شرافت ، نصرت، غیرت و تاریخ جهادی پرافتخارند. همین امر، اطمینان راسخی ایجاد میکند که میلیونها شیعه برای تشییع پیکر کرامت، عزت و نماد بزرگ معنویِ امروز و آینده شیعیان حضور خواهند یافت؛ نمادی که افزون بر این، تاریخ جهادی، رسالتمند و کربلایی آنان را نیز به نمایش می گذارد.
ای ملت بزرگ! امامِ مرجع، خامنهای(قدّس سرّه)، در قامت یک شهید به سوی شما آمده و خون او و خاندانش نزد شما دادخواهی میکنند. پس در یاری او از طریق تشییعی باشکوه کوتاهی نکنید؛ تشییعی که در آن غیرتمندان غیرت خود و صادقان صداقت خود را ثابت میکنند. این غیرتِ «یالثارات الحسین» و «هیهات منا الذله» است:
((مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا)) [احزاب: ۲۳]
«از میان مؤمنان مردانی هستند که به آنچه با خدا پیمان بستند، صادقانه وفا کردند؛ برخی از آنان به پیمان خود وفا کردند و جان باختند و برخی دیگر در انتظارند و هیچ تغییری در پیمان خود ندادند.»
..............
پایان پیام
نظر شما