به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ نشست افتتاحیه نخستین همایش بین المللی مکتب امام مجاهد شهید تبیین اندیشه، سیره و حکمرانی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای صبح امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه در فرهنگستان علوم برگزار شد.



محمد اسحاقی، معاون پژوهش و آموزش موسسه پژوهشی فرهنگ انقلاب اسلامی در این نشست با اشاره به ابعاد فرهنگی امام شهید،گفت: ایشان فردی اندیشمند، صاحب فکر و نظریه پردازی بی نظیر بود.



وی ادامه داد: مکتب فکری و منظومه فکری ایشان بر سیاست، اقتصاد و هر آنچه که برای اداره کشور نیاز است ، استوار بود.



اسحاقی تبیین علمی و گفتمانی شخصیت، سیره و اندیشه های رهبر شهید انقلاب اسلامی در ابعاد فردی و حکمرانی، تبیین حکمرانی ولایت فقیه و سبک رهبری امام شهید، نقشه راه تحول، ساخت تمدنی ، نظام سازی، و جامعه پردازی بر اساس منظورمه فکری امام خامنه ای، ارائه الگوی پیشرفت عدالت و استقلال برای جهان اسلام و جنبش های آزادیبخش مستضعفان را از اهداف کلان این نشست عنوان کرد.



وی خاطرنشان کرد: ما باید مسیر نظام سازی ایشان تا رسیدن به جامعه سازی را ادامه دهیم چرا که امام شهید پیرو مکتب امام خمینی (ره) بود.



معاون پژوهش و آموزش موسسه پژوهشی فرهنگ انقلاب اسلامی اسلام سیاسی و پیشرفت گرا،اندیشه و معارف دینی، ایران قوی، اقتصاد مقاومتی، تمدن نوین اسلامی، دیپلماسی انقلابی، مکتب دفاعی، پاسداری از قانون اساسی، علم نافع؛اقتدار و مرجعیت علمی و بسیج مردمی جهاد و شهادت را از مهمترین محورهای مقاله های ارسالی به این همایش عنوان کرد.



وی خبر داد که اجلاس اصلی همایش بین‌المللی مکتب امام مجاهد شهید، اسفند ١۴٠۵مصادف با سالگرد شهادت قائد امت در مشهد و تهران برگزار خواهد شد.

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