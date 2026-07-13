نشست مجازی واکاوی ابعاد تمدنی اندیشه رهبر شهید با حضور اندیشمندان ایرانی و تایلندی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مجازی بینالمللی «بازخوانی افقهای نوین در اندیشه رهبر شهید ایران و واکاوی ابعاد تمدنی، فرهنگی و راهبردی اندیشه ایشان» با حضور جمعی از اندیشمندان و پژوهشگران ایرانی و تایلندی به صورت برخط برگزار شد.
این نشست به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند و با همکاری اداره کل همکاریهای علمی و دانشگاهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دانشگاه تهران و انجمن علمی قرآن و عهدین ایران برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست، تبیین ابعاد مختلف اندیشه رهبر شهید و بررسی نقش آن در تحولات فرهنگی و تمدنی جهان اسلام عنوان شد.
حدادعادل: مکتب فکری رهبر شهید، تحولآفرین در جهان اسلام
غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس بنیاد سعدی، در پیامی تصویری به این نشست، مهمترین مؤلفههای مکتب فکری رهبر شهید ایران را تشریح کرد. وی با تأکید بر جایگاه این اندیشه در تحولات فرهنگی و تمدنی جهان اسلام، منظومه فکری رهبر شهید را جامع، آیندهنگر و مبتنی بر ارزشهای الهی و انسانی دانست.
ناصرالدین حیدری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند، در این نشست با تبیین اندیشه سیاسی رهبر شهید، اصول «عزت، حکمت و مصلحت» را از مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و بر اهمیت این اصول در روابط بینالملل تأکید کرد.
محمود واعظی، استاد دانشگاه تهران، در مقالهای با عنوان «آینده جهان در اندیشه امام خامنهای؛ نقش دانش و اقتدار» به جایگاه علم، معنویت و اقتدار در آینده تمدن بشری پرداخت. وی با اشاره به نگاه آیندهنگر رهبر شهید، نقش دانش و معنویت را در شکلدهی به تمدن نوین اسلامی بیبدیل دانست.
دکتر پورعزت، استاد دانشگاه تهران، نیز در این نشست الزامات تحقق نظریه حکمرانی متعالی را با تأکید بر عدالت، عقلانیت و کرامت انسانی تبیین کرد و گفت: «حکمرانی متعالی در اندیشه رهبر شهید، مبتنی بر سه رکن اساسی عدالت، عقلانیت و کرامت انسانی است که بدون تحقق آنها، تمدنسازی اسلامی ممکن نخواهد بود.»
علی ربانی، استاد دانشگاه، در این نشست نقش اندیشه رهبر شهید ایران را در نظامسازی، تمدنسازی، احیای هویت ایرانی ـ اسلامی، گسترش فرهنگ مقاومت و تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت بازخوانی این اندیشه برای نسلهای آینده تأکید کرد.
مهدی زارع، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند، نیز با تشریح نگاه آیندهنگر و تمدنی رهبر شهید بر اهمیت فرهنگ، هویت، انسانسازی و گفتوگوی میان تمدنها در منظومه فکری ایشان تأکید کرد و گفت: «رهبر شهید، فرهنگ و هویت را محور اصلی تمدنسازی میدانست و بر گفتوگوی سازنده میان تمدنها برای تحقق عدالت و کرامت انسانی تأکید داشت.»
در بخش بینالمللی این نشست، استادان و پژوهشگران تایلندی، ابعاد مختلف اندیشه رهبر شهید ایران را از منظر ژئوپلیتیک، مطالعات اسلامی، حکمرانی، عدالت، استقلال، تمدن نوین اسلامی و فرهنگ شهادت مورد بررسی قرار دادند. آنان با تأکید بر جامعیت و آیندهنگری این منظومه فکری، بر لزوم توسعه پژوهشهای علمی و گسترش همکاریهای دانشگاهی در این زمینه تأکید کردند.
شرکتکنندگان در پایان این نشست با تأکید بر اینکه اندیشه رهبر شهید ایران منظومهای جامع، آیندهنگر و مبتنی بر معنویت، عقلانیت، عدالت، علم، استقلال، مقاومت، کرامت انسانی و تمدنسازی است، بر توسعه پژوهشهای علمی، گسترش همکاریهای دانشگاهی و استمرار گفتوگوهای علمی و بینالمللی برای معرفی و تبیین این میراث فکری در سطح جهانی تأکید کردند.
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