آسوشیتدپرس: آمریکا گزارش نهایی حمله به مدرسه میناب را پنهان کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشی از خبرگزاری «آسوشیتدپرس» نشان می‌دهد که بیش از ۱۲۰ روز از حمله هوایی آمریکا به یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب ایران گذشته، بدون آن‌که واشنگتن موضع رسمی و روشنی درباره این حادثه اتخاذ کند. حادثه‌ای که به شهادت ده‌ها کودک دانش‌آموز منجر شد و همچنان بحث‌برانگیز است.

بر اساس این گزارش، با وجود آن‌که ارتش آمریکا تقریباً بلافاصله شواهدی درباره هدف قرار گرفتن این منطقه در اختیار داشت، دولت دونالد ترامپ هنوز مسئولیت مستقیم این حمله را نپذیرفته و همچنین نتایج نهایی تحقیق پنتاگون درباره این حادثه منتشر نشده است.

اطلاعات موجود درباره این حمله بر اساس تطبیق میان ویدئوهای منتشرشده، گزارش‌های حقوق بشری، مصاحبه با شاهدان عینی و پژوهشگران مستقل جمع‌آوری شده است.

این گزارش به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید ارتش آمریکا از انجام حملاتی در این منطقه اطلاع داشته و به وجود نقص‌های ساختاری در روند تعیین اهداف و تحلیل آن‌ها در وزارت دفاع آمریکا اشاره کرده است.

درخواست‌های فزاینده در کنگره آمریکا برای شفاف‌سازی

در مقابل، گروه مستقل «ایروارز» اعلام کرده است که هویت ۱۵۷ قربانی از جمله ۱۲۳ کودک، را ثبت کرده است. در حالی که گزارش نهایی پنتاگون همچنان منتشر نشده و درخواست‌ها در داخل کنگره آمریکا برای شفافیت افزایش یافته است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا ادعا کرد که این گزارش در زمان مناسب، منتشر خواهد شد. همچنین رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شده است که از محتوای آن اطلاعی ندارد و درباره پذیرش مسئولیت مستقیم آمریکا در این حادثه تردید کرده است.

بر اساس جزئیات میدانی مطرح‌شده در گزارش، این حمله در صبح یک روز درسی در مدرسه «شجره طیبه» در شهر میناب رخ داد. در حالی که روایت‌هایی از وقوع چند انفجار پیاپی و فروریختن بخشی از ساختمان منتشر شده است. این اتفاق هم‌زمان بود با زمانی که مدارس ایران به دلیل تحولات امنیتی منطقه در حال دریافت اطلاعیه‌های تعطیلی بودند

گزارش‌های پزشکی و شهادت‌های محلی از شهادت ده‌ها نفر خبر داده‌اند، اما آمارها میان منابع رسمی و غیررسمی متفاوت است و به دلیل حجم بالای تخریب، شناسایی هویت قربانیان با دشواری زیادی روبه‌رو شده است.

کارشناسانی که با این آسوشیتدپرس گفت‌وگو کرده‌اند نیز ادعا کرده‌اند که تغییرات سازمانی در پنتاگون از جمله کاهش واحدهای تخصصی ارزیابی خسارت‌های غیرنظامی، ممکن است بر سازوکارهای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان تأثیر گذاشته باشد.

بر اساس این گزارش، سرنوشت تحقیقات نهایی همچنان مشخص نیست، با وجود آن‌که بخش‌های زیادی از آن تکمیل شده است. چرا که فرماندهی مرکزی آمریکا در حال بررسی نتایج پیش از تصمیم‌گیری درباره انتشار آن‌هاست.

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