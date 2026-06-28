به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که چهار ماه از حمله هوایی ارتش آمریکا به مدرسه ابتدایی «شجره طیبه» در شهر میناب ایران گذشته است. حمله‌ای که شهادت بیش از ۱۵۰ نفر از جمله ۱۲۰ کودک، شد، اما تاکنون پاسخگویی در خصوص این جنایت از سوی آمریکا صورت نگرفته است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، «آماندا کلاسنغ» مدیر ملی روابط دولتی و فعالیت‌های لابی‌گری در شعبه آمریکایی سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به این حمله گفت که این حمله هوایی از خونین‌ترین حملات علیه غیرنظامیان در تاریخ معاصر از نظر تعداد قربانیان بوده است. اما با وجود گذشت زمان، مقام‌های آمریکایی هنوز به ارائه توضیح درباره علت وقوع این حادثه و مسئول آن نزدیک نشده‌اند.

کلاسنغ درباره دلیل این تأخیر، پرسش مطرح کرد و تأکید کرد که باید شفافیت و پاسخگویی در قبال خانواده‌های قربانیان جنایت حمله به مدرسه میناب، تضمین شود.

بر اساس اعلام سازمان عفو بین‌الملل، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اظهارات متناقضی درباره این جنایت، مطرح کرده است. در حالی که پنتاگون از ارائه اطلاعات در خصوص جنایت حمله به مدرسه میناب به کنگره آمریکا خودداری می‌کند، موضوعی که باعث افزایش نارضایتی قانون‌گذاران و افکار عمومی آمریکا از تکرار این پاسخ شده که این حادثه همچنان در دست بررسی است.

این سازمان اعلام کرد: حقیقتی که ما می‌دانیم این است که ارتش آمریکا مسئول کشته شدن ۱۵۰ نفر در حمله‌ای با موشک‌های دقیق هدایت‌شونده تاماهاوک به یک مدرسه مملو از کودکان بوده است. آمریکا باید می‌دانست این ساختمان، یک مدرسه است و یک هدف نظامی نمی‌باشد و پنتاگون از توان اطلاعاتی لازم برای بررسی این موضوع و تصمیم‌گیری برای عدم حمله برخوردار بوده است.

در این بیانیه همچنین اشاره شده که اطلاعات بیشتری درباره احتمال استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری برای انتخاب اهداف حمله منتشر نشده است. این سازمان افزود: مدیرعامل شرکت «آنتروپیک» اعلام کرده که نمی‌داند آیا نرم‌افزارهای هوش مصنوعی این شرکت برای انتخاب اهداف حملات آمریکا در ایران استفاده شده‌اند یا نه و مسئولیت تصمیم نهایی درباره هدف‌گیری را متوجه یک انسان دانسته است.

عفو بین‌الملل یادآور شد که حمله به مدرسه میناب جدیدترین نمونه از کشته شدن غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ و «پیت هگست» وزیر دفاع او و تصمیم آنها در سال گذشته برای کنار گذاشتن برنامه‌های پنتاگون با هدف کاهش خسارت‌های غیرنظامیان است.

این سازمان از پنتاگون خواست تحقیقات درباره این حمله را هرچه سریع‌تر به پایان برساند و نتایج آن را منتشر کند. همچنین اطمینان حاصل کند که قوانین بین‌المللی بشردوستانه رعایت می‌شود و هر فردی که شواهد کافی درباره مسئولیت کیفری او وجود دارد، تحت پیگرد قرار گیرد.

عفو بین‌الملل هشدار داد که هر اقدامی کمتر از این، پوشاندن یک نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه و خیانت به قربانیان و بازماندگان جنایت حمله آمریکا به مدرسه میناب، خواهد بود.

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