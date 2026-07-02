به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در بیانیهای رسمی، طرح پیشنهادی برای ممنوعیت استفاده از بلندگو در مساجد را فاقد وجاهت قانونی دانست و آن را یک «اقدام قانونگذاریِ تبعیضآمیز و نژادپرستانه» توصیف کرد.
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سازمان همکاری اسلامی تأکید کرد که این لایحه، بخشی از یک «تشدید خطرناک» در سلسله تصمیمات و اقدامات رژیم صهیونیستی است که با هدف محدود کردن حضور فلسطینیان و هدف قرار دادن هویت عربی و اسلامی قدس و سایر مناطق اشغالی صورت میگیرد.
در این بیانیه، سازمان همکاری اسلامی از جامعه جهانی، بهویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، خواست تا برای متوقف کردن سیاستهای رژیم صهیونیستی که آشکارا نقض حقوق بینالملل محسوب میشود، اقدامات فوری و قاطعانه انجام دهند.
این سازمان همچنین با تأکید بر لزوم لغو این طرح تبعیضآمیز، خواستار تضمینهای بینالمللی برای حفظ آزادی عبادت و صیانت از اماکن مقدس اسلامی شد.
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