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سازمان همکاری اسلامی طرح ممنوعیت پخش اذان توسط کنست را به‌شدت محکوم کرد

۱۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
کد مطلب: 1834538
سازمان همکاری اسلامی طرح ممنوعیت پخش اذان توسط کنست را به‌شدت محکوم کرد

سازمان همکاری اسلامی (OIC) در واکنش به تصویب اولیه طرح ممنوعیت پخش اذان در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست)، این اقدام را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای رسمی، طرح پیشنهادی برای ممنوعیت استفاده از بلندگو در مساجد را فاقد وجاهت قانونی دانست و آن را یک «اقدام قانون‌گذاریِ تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه» توصیف کرد.

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سازمان همکاری اسلامی تأکید کرد که این لایحه، بخشی از یک «تشدید خطرناک» در سلسله تصمیمات و اقدامات رژیم صهیونیستی است که با هدف محدود کردن حضور فلسطینیان و هدف قرار دادن هویت عربی و اسلامی قدس و سایر مناطق اشغالی صورت می‌گیرد.

در این بیانیه، سازمان همکاری اسلامی از جامعه جهانی، به‌ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، خواست تا برای متوقف کردن سیاست‌های رژیم صهیونیستی که آشکارا نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، اقدامات فوری و قاطعانه انجام دهند.

این سازمان همچنین با تأکید بر لزوم لغو این طرح تبعیض‌آمیز، خواستار تضمین‌های بین‌المللی برای حفظ آزادی عبادت و صیانت از اماکن مقدس اسلامی شد.

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