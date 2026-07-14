آلمان انکار «حق موجودیت اسرائیل» را جرم اعلام کرد/ تا ۵ سال حبس در انتظار مخالفان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مجلس علیای پارلمان آلمان (بوندسرات) اخیراً لایحهای را تصویب کرد که بر اساس آن، انکار علنی «حق موجودیت اسرائیل» یا درخواست برای نابودی آن جرم تلقی شده و مجازات آن میتواند تا پنج سال حبس باشد.
این پیشنهاد که از سوی ایالت هسن ارائه شده، اکنون از مجلس اعلا (بوندسرات) به مجلس سفلی (بوندستاگ) ارجاع میشود؛ اقدامی که همزمان با تشدید برخورد برلین با فعالیتهای حامی فلسطین و در حالی صورت میگیرد که این کشور همچنان از به رسمیت شناختن کشور فلسطین خودداری کرده است.
در صورت تصویب نهایی، آلمان اولین کشور اروپایی خواهد بود که انکار «حق موجودیت اسرائیل» را جرمانگاری میکند و همچنین دامنه ماده ۱۳۰ قانون کیفری آلمان را گسترش میدهد؛ قانونی که آلمان برای پیگرد قضایی انکار «هولوکاست» از آن استفاده میکند.
با این حال، مرکز پژوهشهای مجلس سفلی آلمان در بررسی خود اعلام کرده که این پیشنهاد احتمالاً با قانون اساسی آلمان مغایرت دارد و هشدار داده که این لایحه نوعی «حق ویژه در برابر یک دیدگاه مشخص» ایجاد میکند که با اصل پنجم قانون اساسی درباره آزادی بیان در تضاد است.
عفو بینالملل و مدافعان آزادی بیان هم میگویند که این طرح با تضمینهای قانون اساسی آلمان در زمینه آزادی بیان مغایرت دارد.
با وجود مخالفت بخش قابلتوجهی از افکار عمومی آلمان با حمایت دولتشان از رژیم صهیونیستی بویژه بعد از نسلکشی این رژیم در غزه، آلمان همچنان پس از آمریکا دومین تأمینکننده بزرگ تسلیحات تلآویو محسوب میشود.
همزمان، آلمان فشارها بر جنبشهای همبستگی با فلسطین را افزایش داده و با محدود کردن تظاهرات و رویدادها و گسترش نظارت بر گروههای حامی فلسطین، رویکرد سختگیرانهتری در پیش گرفته است.
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