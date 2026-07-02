اسرائیل در آستانۀ تصویب »لایحۀ ممنوعیت پخش صدای اذان از مساجد«

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) مرحله قرائت اولیه طرحی را به تصویب رساند که هدف آن ممنوعیت پخش اذان از بلندگوهای مساجد است. طبق گزارش رسانههای محلی، این لایحه با ۵۰ رأی موافق در برابر ۳۶ رأی مخالف به تأیید رسید.
این طرح که توسط حزب راستگرای «عوتصما یهودیت» به رهبری ایتمار بنگویر، وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، معرفی شده است، با حمایت حزب «اسرائیل بیتنا» به ریاست آویگدور لیبرمن همراه بود. حامیان این طرح مدعیاند که هدف آن مقابله با آنچه «آلودگی صوتی مساجد» میخوانند، است. طبق گزارش «کانال ۱۴» اسرائیل، در صورت نهایی شدن این قانون، نصب و استفاده از هرگونه سیستم صوتی در مساجد به شدت محدود و منوط به کسب مجوزهای صریح و پیشین خواهد بود.
این تصمیم با واکنش تند مقامات فلسطینی مواجه شد. «روحی فتوح»، رئیس شورای ملی فلسطین، در بیانیهای این اقدام را «جنایت» و «تروریسم قانونگذاری» خواند و تأکید کرد که این طرح نقض آشکار آزادی عبادت و عقیده است. برای تبدیل شدن این طرح به قانون، مراحل رأیگیری باید سه بار دیگر در پارلمان طی شود.
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